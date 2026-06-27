Ngày 27/6, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết em Phan Đình Triết, học sinh lớp 12A5, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, vừa đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương (APOAI) năm 2026.

APOAI là sân chơi dành cho học sinh xuất sắc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ. Năm 2026 là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức, do Trung Quốc đăng cai, theo hình thức trực tuyến.

Kỳ thi quy tụ 129 thí sinh đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ban tổ chức đã trao 64 huy chương, gồm 10 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc, 32 Huy chương Đồng cùng 37 bằng khen cho các thí sinh đoạt giải.

Phan Đình Triết đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: G.X

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, Triết từng đoạt giải Nhì Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc gia năm 2025 và giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2026.

Trao đổi với VietNamNet, thầy Đỗ Văn Nhỏ, Tổ trưởng Tổ Tin học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, người trực tiếp bồi dưỡng Triết, cho biết em làm quen với Tin học từ sớm và nhanh chóng dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực AI.

Theo thầy Nhỏ, ở các kỳ thi Tin học trước đây, Triết chưa phải là học sinh nổi bật nhất của đội tuyển. Tuy nhiên, em luôn gây ấn tượng bởi tinh thần tự học, sự bền bỉ và thái độ học tập nghiêm túc.

"Điều đáng quý nhất ở Triết là sự cần cù. Kỳ thi APOAI diễn ra ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng em vẫn duy trì cường độ học tập và ôn luyện rất nghiêm túc. Thành tích hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực ấy", thầy Nhỏ chia sẻ.

Trong khi đó, Phan Đình Triết cho biết em bắt đầu tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo từ năm lớp 11 chỉ vì sự tò mò. Càng học, em càng nhận ra AI là lĩnh vực rất hấp dẫn với nhiều bài toán thú vị.

"Em đã chuẩn bị các nội dung cho kỳ thi để có thể làm bài tốt nhất. Khi biết mình giành Huy chương Vàng, em thực sự bất ngờ vì trước đó chỉ đặt mục tiêu giành Huy chương Bạc", Triết nói.

Sau thành tích tại APOAI 2026, nam sinh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026, dự kiến diễn ra tại Kazakhstan ngày 2-10/8.