Hội Toán học Việt Nam vừa có quyết định trao tặng Giải thưởng Lê Văn Thiêm năm 2025 cho 2 nhà giáo và 4 học sinh. Đây là giải thưởng uy tín của Hội Toán học Việt Nam dành cho các giáo viên dạy Toán và học sinh xuất sắc trên toàn quốc.

Cụ thể, 2 nhà giáo gồm thầy Trần Quang Hùng (giáo viên Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) và thầy Trần Đình Hữu (giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Thầy Trần Quang Hùng là tác giả của bài toán hình học duy nhất (bài số 2) trong đề thi Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Còn thầy Trần Đình Hữu được ghi nhận bởi những đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi Toán quốc gia và quốc tế của Hà Tĩnh.

Thầy Trần Quang Hùng (trái) và thầy Trần Đình Hữu.

4 học sinh đạt giải thưởng này năm 2025 gồm:

- Nguyễn Đinh Tùng, lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Năm học 2024-2025, Tùng là học sinh lớp 11 đạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2025.

- Trương Thanh Xuân, lớp 12 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Năm học 2024-2025, Xuân là học sinh lớp 11 đạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2025.

- Bùi Nhật Minh, lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Minh đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025-2026.

- Trần Anh Quân, lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên. Quân đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025-2026.