Chuyến tàu mở đầu mùa du lịch tàu biển quốc tế 2025 - 2026, tiếp tục khẳng định sự tăng trưởng của khách du lịch Trung Quốc cuối năm.

Tàu Blue Dream Melody (quốc tịch Trung Quốc) khai thác hải trình Bắc Hải - Hạ Long - Bắc Hải, đưa đoàn khách đến Hạ Long trong ngày 14/11. Sau khi cập cảng, du khách được tổ chức tham quan Vịnh Hạ Long, city tour và các điểm văn hóa - lịch sử của tỉnh trước khi rời bến để tiếp tục hải trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc trên tàu biển tuyến Bắc Hải - Hạ Long

Sự trở lại của tuyến tàu biển Bắc Hải - Hạ Long cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt của thị trường tàu biển Đông Á, đồng thời mở rộng thêm nguồn khách quốc tế cho Quảng Ninh trong mùa cao điểm. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp địa phương củng cố vị thế trên bản đồ du lịch biển khu vực.

Theo kế hoạch, trong mùa tàu biển 2025 - 2026 sẽ có 9 chuyến từ Bắc Hải đến Hạ Long. Tần suất khai thác đều đặn dự kiến mang lại nguồn khách ổn định, trong bối cảnh khách Trung Quốc đang quay trở lại Quảng Ninh mạnh mẽ trên cả đường biển lẫn đường hàng không.

Từ đầu tháng 11, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đã khôi phục đường bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn, với các chuyến dự kiến khai thác vào các ngày 1, 6, 10, 15, 20 và 24 trong tháng. Sự cộng hưởng giữa hai tuyến kết nối quan trọng này diễn ra đúng thời điểm tỉnh triển khai chương trình kích cầu du lịch cuối năm với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”, góp phần hỗ trợ mục tiêu đón 20 triệu lượt khách năm 2025, trong đó 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Tính đến hết tháng 10/2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển với hơn 56.600 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc - phản ánh xu hướng phục hồi mạnh mẽ của phân khúc du lịch tàu biển cao cấp. Với hạ tầng đồng bộ, vị trí đón trả khách thuận tiện và tiêu chuẩn vận hành quốc tế, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngày càng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của các hãng tàu lớn trên thế giới.

Tàu Blue Dream Melody (Trung Quốc) cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết: “Chuyến tàu Blue Dream Melody mở đầu mùa du lịch tàu biển mới, cũng là tín hiệu cho thấy sự sôi động của thị trường khách du lịch Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các hãng tàu và đơn vị lữ hành quốc tế để mở rộng hải trình, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho du khách khi đến với Quảng Ninh”.

Sự kiện đón tàu Blue Dream Melody cũng diễn ra trong thời điểm tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch dịp cuối năm, qua đó nâng cao sức hút của Hạ Long đối với dòng khách quốc tế. Các đơn vị vận hành dịch vụ tại cảng đồng thời được yêu cầu tăng cường phối hợp, đảm bảo quy trình phục vụ, an ninh và kết nối tour tuyến thuận lợi cho du khách tàu biển.

Trước đó một ngày, lúc 10h00 ngày 13/11, siêu du thuyền Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo 2.756 khách chủ yếu đến từ châu Âu và Bắc Mỹ. Tàu nằm trong hải trình dài ngày qua châu Á: Singapore - Koh Samui (Thái Lan) - Laem Chabang (Thái Lan) - TP.HCM - Đà Nẵng - Hạ Long - Hong Kong (Trung Quốc). Trong thời gian lưu lại từ 13/11 đến 19h00 ngày 14/11, du khách tham gia các chương trình tham quan Hà Nội, Hải Phòng, city tour Hạ Long và trải nghiệm Vịnh Hạ Long trước khi tàu tiếp tục hành trình.

Việc liên tiếp đón hai tàu biển quốc tế quy mô lớn trong cùng thời điểm cho thấy sức hấp dẫn bền vững của Quảng Ninh đối với thị trường du lịch biển toàn cầu. Những tín hiệu tích cực này cũng tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế trong năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu du lịch đường biển đang gia tăng mạnh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Du khách, thuyền viên tàu Blue Dream Melody chụp ảnh lưu niệm tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là cảng tàu khách chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, do Tập đoàn Sun Group đầu tư và vận hành. Công trình có khả năng đón tàu tới 225.000 GT, phục vụ đồng thời hai tàu quy mô gần 10.000 người, đáp ứng tiêu chuẩn của các hãng tàu hàng đầu thế giới. Từ khi đi vào hoạt động, cảng đã đón 209 chuyến tàu biển, phục vụ gần 280.000 lượt khách quốc tế, góp phần quan trọng nâng vị thế du lịch tàu biển của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Với hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược cùng sự kiện liên tiếp đón các du thuyền quy mô lớn, Hạ Long tiếp tục khẳng định vai trò cửa ngõ du lịch biển của miền Bắc và là điểm đến không thể thiếu trong các hải trình quốc tế mùa du lịch 2025–2026.

Lệ Thanh