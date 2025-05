Mới đây, chị N.T.C (Hà Nội) đặt mua quần áo qua mạng. Sau khi nhận hàng, chị C. chuyển khoản thanh toán qua số tài khoản ngân hàng do một người tự xưng là shipper cung cấp (gửi qua tin nhắn SMS). Sau khi thanh toán, chị C. nhận được tin nhắn từ một số điện thoại cá nhân thông báo “đã kích hoạt thành công thẻ hội viên” với mức phí duy trì 4,6 triệu đồng mỗi tháng và sẽ tự động trừ tiền nếu chị không hủy đăng ký. Tiêu đề tin nhắn là “(TB) BUU DIEN VIET NAM” nhằm đánh lừa người nhận, khiến chị C. lầm tưởng đây là thông tin do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gửi.

Tin nhắn thông báo kích hoạt thành công thẻ hội viên do các đối tượng giả mạo gửi đến khách hàng

Các đối tượng tiếp tục giăng bẫy: gửi loạt tin nhắn hướng dẫn truy cập đường link giả mạo, yêu cầu thực hiện các bước “hủy thẻ”, “nhận lại tiền”. Kết quả, chị C. hoảng loạn liên tục chuyển tiền theo yêu cầu “phí khiếu nại”, “phí xác minh”… và bị lừa đảo tổng cộng lên đến 200 triệu đồng. Thực chất đây là cái bẫy đã được các đối tượng tính toán và dàn dựng tinh vi hòng chiếm đoạt tài sản.

Để tăng độ tin cậy, đối tượng lừa đảo còn nhắn tin hướng dẫn nạn nhân đến trụ sở Bưu điện Việt Nam và liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng theo số hotline giả mạo để khiếu nại, đòi bồi thường. Đây là một hành vi lừa đảo trắng trợn, liều lĩnh, cực kỳ nguy hiểm, với mức độ ngày càng táo tợn, thách thức pháp luật của các đối tượng nhằm tìm mọi cách lừa đảo khách hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đầu tiên của khách hàng phản ánh, Bưu điện Việt Nam đã hướng dẫn khách hàng tới trình báo sự việc với cơ quan Công an, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ để điều tra, truy vết và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Một số tin nhắn giả mạo Bưu điện Việt Nam được các đối tượng lừa đảo sử dụng để dẫn dụ khách hàng chuyển tiền

Đại diện Bưu điện Việt Nam khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, là màn kịch lừa đảo tinh vi, đánh vào sự tin tưởng, thiếu đề phòng của khách hàng và cực lực lên án hành vi giả mạo thương hiệu, hình ảnh, uy tín của Tổng công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các hành vi này gây hoang mang dư luận và làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của doanh nghiệp cũng như niềm tin của người tiêu dùng.

Bưu tá của Bưu điện Việt Nam luôn mặc đồng phục, đi phương tiện đúng nhận diện thương hiệu, gọi điện cho khách hàng trước khi giao hàng và không yêu cầu chuyển khoản/thanh toán trực tuyến để nhận hàng

Doanh nghiệp này cũng đưa ra khuyến cáo khách hàng luôn nêu cao cảnh giác trước mọi tin nhắn, cuộc gọi tự xưng là “nhân viên Bưu điện” với những yêu cầu bất thường; tuyệt đối không chuyển tiền/thanh toán bất cứ khoản tiền, cước phí nào khi chưa nhận hàng; không truy cập vào các đường link lạ, đặc biệt là các đường link có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thanh toán; không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản cho người lạ.

Khi gặp trường hợp nghi vấn, hãy lập tức từ chối thực hiện và ngừng tương tác với các đối tượng, đồng thời liên hệ Hotline: 1900545481, Fanpage Vietnam Post - Bưu điện Việt Nam để được hỗ trợ nhanh nhất hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất để được xử lý.

(Nguồn: Bưu điện Việt Nam)