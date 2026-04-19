Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh trên các loài gia súc móng guốc chẵn như: trâu, bò, lợn, dê, cừu…

Chủng virus này chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, trong khi các loại vắc xin hiện hành trong nước chưa có khả năng bảo hộ. Đáng chú ý, chủng SAT1 đang lây lan nhanh từ châu Phi sang Trung Đông, Tây Á và đã được phát hiện tại Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ xâm nhập bệnh rất lớn, nhất là qua vận chuyển, buôn bán động vật trái phép qua biên giới. Nếu xảy ra, dịch bệnh có thể gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi.

Cục Chăn nuôi và Thú y cũng được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ứng phó tổng thể với nguy cơ xâm nhiễm bệnh LMLM. Ảnh: VietNamNet

Bộ yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt hoạt động nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật.

Các hành vi nhập lậu qua biên giới phải được phát hiện và xử lý nghiêm, không để mầm bệnh xâm nhập. Hệ thống các trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm thú y được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ vật tư, sinh phẩm, quy trình nhằm phát hiện sớm virus SAT1.

Việc xây dựng kế hoạch giám sát lưu hành virus sẽ tập trung tại khu vực biên giới, cửa khẩu, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và chợ buôn bán động vật.

Cục Chăn nuôi và Thú y cũng được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ứng phó tổng thể với nguy cơ xâm nhiễm, trong đó xác định rõ các kịch bản, nguyên tắc xử lý và cơ chế phối hợp liên ngành.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu nghiên cứu, tổ chức nhập khẩu khẩn cấp vắc xin phù hợp, đồng thời rà soát quy định pháp lý để xử lý nhanh các thủ tục trong tình huống cấp bách.

Về lâu dài, Vụ Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ phát triển, sản xuất vắc xin LMLM serotype SAT1 tại Việt Nam.

Mục tiêu là từng bước làm chủ công nghệ, chủ động nguồn vắc xin phục vụ phòng chống dịch bệnh.