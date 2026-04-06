Tại buổi họp báo chiều nay của Công an TP Hà Nội, liên quan đến vụ tiêu thụ 300 tấn thịt lợn bệnh, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP cho biết đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhập hàng và bếp ăn.

Giám đốc Công an TP cho rằng lợn mắc bệnh tai xanh có những biểu hiện đặc trưng, có thể nhận biết bằng trực quan và giám định, không thể chỉ dựa vào những bộ hồ sơ pháp lý đã bị làm giả để khẳng định đó là lợn sạch.

“Biểu hiện của lợn bệnh khác hẳn so với lợn sạch, vậy tại sao nhà quản lý vẫn đưa trực tiếp vào bếp ăn? Chúng ta phải chứng minh cho được có sự thông đồng hay không”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, việc đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn tập thể, các trường tiểu học và mầm non là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

“Việc trẻ em là đối tượng chưa có khả năng tự bảo vệ phải tiếp nhận mầm bệnh vào cơ thể thông qua thực phẩm là điều không thể chấp nhận được”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP đề nghị cần tăng mức hình phạt cao nhất đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm. Đây được coi là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư trong xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến thực phẩm bẩn.

Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát được xác định là nơi tiêu thụ thịt lợn bệnh. Ảnh: Đình Hiếu

Lãnh đạo Công an TP cũng đã kiến nghị Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại các đơn vị quản lý liên quan.

“Hiện nay, một trung tâm kiểm định đã bị điều tra; các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ vì hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, UBND xã nơi xảy ra sự việc để làm rõ trách nhiệm quản lý khi để sai phạm diễn ra trong thời gian dài”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, Công an TP sẽ xử lý quyết liệt các vụ việc. Công an TP đã thành lập Ban Chỉ đạo do Ban Giám đốc trực tiếp điều hành, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trong năm 2026 theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy.