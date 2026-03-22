Hơn một tuần qua, tuyến đường ven biển Nghệ An đi qua xã Hải Châu (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu cũ) bất ngờ trở thành điểm “nóng” thu hút dòng người từ nhiều nơi đổ về. Ô tô xếp hàng dài ven đường, các bãi đất trống chật kín người dừng chân thưởng thức cá trích nướng – một hình ảnh hiếm thấy trước đây ở làng biển này.

Điều đáng chú ý, theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên ghi nhận tình trạng khách đổ về đông như vậy để ăn cá trích tại chỗ. Sự thay đổi đột ngột này được cho là xuất phát từ việc tuyến đường ven biển hoàn thành, giúp việc di chuyển thuận tiện, kéo theo lượng khách vãng lai tăng mạnh.

Nhanh tay lật từng mẻ cá trên bếp than hồng, bà Bùi Thị Thân (60 tuổi) cho biết mùa cá trích kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hằng năm. Đây là loại cá quen thuộc với ngư dân địa phương do đánh bắt gần bờ, chi phí thấp, sản lượng ổn định.

Cá trích đi theo đàn lớn, thường áp sát bờ lúc rạng sáng để kiếm ăn nên bà con ví như ‘lộc trời’. Ngư dân thường ra khơi từ 3-4h sáng, chỉ cần đi thuyền nhỏ, cách bờ khoảng 10-15 hải lý là có thể thả lưới.

"Gặp đúng luồng cá, mỗi chuyến có thể thu vài tạ, thậm chí gần cả tấn”, bà Thân nói. Giá cá tươi tại bến dao động 15.000-20.000 đồng/kg.

Nhờ đặc tính sống gần bờ, cá trích sau khi đánh bắt không cần cấp đông mà được tiêu thụ ngay trong ngày. Ngoài bán cho các đầu mối thu mua, một phần cá được người dân tận dụng nướng tại chỗ phục vụ khách đi đường.

Dọc hai bên tuyến ven biển, hàng chục quán nướng tạm bợ được dựng lên. Bếp nướng đơn giản, chỉ là thùng sắt hoặc chậu nhôm đựng than, phía trên đặt vỉ sắt. Tuy nhiên, chính sự mộc mạc này lại tạo nên sức hút riêng, khi thực khách có thể trực tiếp nhìn thấy cá tươi được nướng ngay trước mắt.

Chị Bùi Thị Hương (34 tuổi) cho biết mỗi mẻ cá chỉ mất khoảng 5 phút, nhưng phải lật đều tay để cá chín vàng. “Cá ngon phải có mắt trong, thân chắc. Khi nướng, mỡ cá chảy xèo xèo trên than, mùi thơm rất đặc trưng. Bên ngoài hơi cháy xém nhưng bên trong thịt trắng, ngọt và béo”, chị Hương chia sẻ. Giá bán dao động 50.000-60.000 đồng/kg, ăn kèm rau sống, bún, lá nem và nước chấm.

Nhiều du khách dừng xe bên đường, ngồi ngay cạnh bếp than để thưởng thức cá nóng hổi. “Cá vừa nướng xong bóc lớp cháy bên ngoài, chấm muối hoặc nước mắm rất ngon, vị béo và ngọt tự nhiên”, một thực khách cho biết.

Theo người dân Hải Châu, trước đây khu vực này cũng có khách ghé mua cá, nhưng lượng rất ít, chủ yếu là người quen hoặc dân địa phương. Từ khi tuyến đường ven biển đi vào hoạt động, lượng phương tiện qua lại tăng lên, kéo theo nhu cầu dừng chân, ăn uống, trải nghiệm. Những ngày gần đây, lượng khách tăng đột biến, nhiều hộ phải làm việc liên tục để kịp phục vụ.

Sự thay đổi này đang mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Trung bình mỗi buổi, người nướng cá có thể kiếm khoảng 300.000 đồng, thậm chí cao hơn vào giờ cao điểm hoặc cuối tuần.

Lãnh đạo địa phương cho biết, công tác đảm bảo an ninh trật tự dọc tuyến đường ven biển được tăng cường, nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phục vụ người dân và thực khách đến tham quan, thưởng thức.