Tại khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai), một quán phở trên trục đường chính đã điều chỉnh giá bán từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng/bát kể từ đầu năm nay.

Chủ quán cho biết việc nâng giá đã được cân nhắc kỹ trước khi quyết định, bởi quán chủ yếu phục vụ khách quen trong khu vực và thực tế không muốn tăng giá. Tuy nhiên, thời gian qua giá thịt bò, xương hầm cùng nhiều loại gia vị đều tăng. Chi phí điện, gas và tiền công nhân viên cũng cao hơn, khiến việc duy trì mức giá cũ trở nên khó khăn.

Theo chủ quán, riêng chi phí nguyên liệu đã tăng đáng kể so với trước. Giá thịt bò, nguyên liệu chính của món phở, gần đây tăng liên tục. Nhiều loại rau, hành, gừng, quế, hồi cũng có xu hướng nhích lên.

Tương tự, tại phố Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy), một quán bún riêu vỉa hè lâu năm cũng vừa điều chỉnh tăng 5.000 đồng/bát. Nếu trước kia giá một bát bún riêu phổ biến khoảng 30.000 đồng, nay đã lên mức 35.000 đồng.

Nhiều quán ăn bình dân tại Hà Nội tăng giá. Ảnh: T.K

Chủ quán lý giải nguyên nhân chủ yếu do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng như cua đồng, cà chua, đậu phụ, rau sống và nhiều loại nguyên liệu khác. Do muốn giữ nguyên chất lượng và khẩu phần của mỗi bát bún, quán không thể giảm lượng nguyên liệu nên buộc phải tăng giá nhẹ để bù đắp chi phí.

Theo chủ quán, trước đây với mức giá khoảng 30.000-35.000 đồng/bát bún vẫn có thể đảm bảo lợi nhuận ổn định. Khi giá nguyên liệu tăng, nếu không điều chỉnh giá bán, doanh thu gần như chỉ đủ bù đắp các khoản chi phí vận hành.

Khảo sát tại một số khu vực cho thấy thời gian gần đây nhiều quán ăn bình dân bắt đầu tăng giá các món quen thuộc như phở, bún, miến. Mức tăng phổ biến dao động từ 3.000-5.000 đồng mỗi bát. Dù mức tăng không lớn, xu hướng này phản ánh áp lực chi phí ngày càng gia tăng đối với các hộ kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ.

Nếu chi phí nguyên liệu và vận hành tiếp tục ở mức cao, xu hướng tăng giá tại các quán ăn bình dân có thể còn tiếp diễn trong thời gian tới. Một số chủ quán cho biết sẽ cố gắng giữ mức tăng ở ngưỡng thấp nhất để không ảnh hưởng đến lượng khách quen.

Khách hàng phần lớn chấp nhận mức tăng

Trước việc nhiều quán ăn điều chỉnh giá, phần lớn thực khách cho biết họ có thể chấp nhận mức tăng nhỏ nếu chất lượng món ăn vẫn được đảm bảo.

Anh Minh Tuấn (32 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại khu vực Cầu Giấy) cho rằng việc giá bát phở hay bún tăng thêm vài nghìn đồng là điều khó tránh trong bối cảnh nhiều mặt hàng và chi phí sinh hoạt đều tăng.

Theo anh Tuấn, việc một bát phở tăng từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng vẫn ở mức có thể chấp nhận được, miễn là quán vẫn giữ được chất lượng và khẩu phần như trước.

Chị Lan Anh (một nhân viên kinh doanh tại Thanh Xuân) nhận xét việc tăng giá nhẹ là hợp lý khi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. “Thỉnh thoảng tăng vài nghìn đồng thì vẫn ổn. Tuy nhiên, nếu tăng liên tục, chi phí ăn trưa hàng ngày cũng sẽ tăng lên khá nhiều”, chị chia sẻ.

Ông Trần Khánh Minh Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực F&B, cho rằng ngành dịch vụ ăn uống bình dân có đặc điểm là phụ thuộc nhiều vào giá nguyên liệu thực phẩm. Khi giá các mặt hàng này tăng, chi phí vận hành của quán ăn cũng tăng theo.

“Biên lợi nhuận của các quán ăn bình dân thường không cao. Chỉ cần chi phí đầu vào tăng khoảng 10-15% thì nhiều cơ sở buộc phải điều chỉnh giá bán để đảm bảo hoạt động”, ông nhận định.

Ông Sơn đánh giá mức tăng hiện nay vẫn khá nhẹ và nằm trong khả năng chấp nhận của thị trường. Các chủ quán thường phải cân nhắc rất kỹ trước khi tăng giá bởi việc này có thể ảnh hưởng đến lượng khách. Nếu giá tăng quá nhanh hoặc quá cao, khách hàng có thể chuyển sang quán khác.

Để hạn chế việc tăng giá quá nhanh, các quán ăn có thể tìm cách tối ưu chi phí vận hành, lựa chọn nguồn cung nguyên liệu ổn định và điều chỉnh quy trình chế biến nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng món ăn.