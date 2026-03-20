Những ngày này, dọc các vùng biển Hoằng Thanh, Quảng Ninh, Tiên Trang, Sầm Sơn hay Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa), không khí lao động trở nên nhộn nhịp. Khi trời chưa hửng sáng, những chiếc thuyền công suất nhỏ và bè mảng đã rời bến, hướng ra vùng lộng cách bờ khoảng 10-15 hải lý để đánh bắt cá trích đang vào mùa rộ.

Sau vài giờ lênh đênh trên biển, các thuyền lần lượt cập bến. Theo sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng trĩu cá trích. Từng rổ cá tươi rói nhanh chóng được chuyển lên bờ trong tiếng gọi nhau í ới của ngư dân và thương lái.

Theo kinh nghiệm của người đi biển, mùa cá trích thường bắt đầu từ cuối tháng Giêng và kéo dài đến đầu tháng 4 âm lịch. Đây là thời điểm cá di chuyển thành đàn lớn và áp sát bờ, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện nhỏ khai thác gần bờ với chi phí thấp.

Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và ngư trường gần, nhiều chuyến biển chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn mang lại nguồn thu khá. Trung bình mỗi thuyền có thể đánh bắt từ 1 đến 2 tạ cá trích, nhiều thì 4-5 tạ. Với giá bán dao động từ 35.000-40.000 đồng/kg, doanh thu mỗi chuyến có thể đạt vài triệu đồng.

Ông Viền Đình Huấn, ngư dân xã Quảng Ninh, cho biết, chi phí nhiên liệu tăng hơn trước nên mỗi chuyến ra khơi đều phải tính toán kỹ. Tuy nhiên, nhờ giá cá trích tăng cao gấp 1,5-2 lần đầu vụ (khi chỉ ở mức 15.000-20.000 đồng/kg) nên thu nhập vẫn ổn.

Chuyến vừa rồi ông đánh được hơn 1 tạ cá, bán được gần 4 triệu đồng. Trừ chi phí, ông lãi một nửa.

Bà Hoàng Thị Thơm, một thương lái thu mua cá, cho hay cá trích giàu Omega-3 và vitamin D, có thể chế biến thành nhiều món ngon như gỏi cá trích, cá nướng, cá rán, kho hay làm mắm nên được nhiều người ưa chuộng.

Theo bà Thơm, hiện đang vào chính vụ, cá béo và ngon nên giá bán cũng cao hơn. Mỗi chuyến ra khơi thời điểm này không chỉ mang lại thu nhập mà còn tiếp thêm động lực cho ngư dân bám biển.

