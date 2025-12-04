Quốc lộ 51, tuyến đường huyết mạch giữa Đồng Nai và TPHCM. Ảnh: Hoàng Anh

Quốc lộ 51 từ lâu là cung đường có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là xe tải trọng lớn. Tại các giao lộ, tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên, gây khó khăn cho người dân và tài xế.

Mới đây Sở Xây dựng Đồng Nai đã triển khai điều chỉnh hệ thống phân làn trên Quốc lộ 51 nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Biển báo phân làn hiện tại trên tuyến Quốc lộ 51. Ảnh: Hoàng Anh

Trước khi điều chỉnh, phân làn giao thông trên Quốc lộ 51 qua Đồng Nai được bố trí như sau: làn 1 sát dải phân cách dành cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ; làn 2 và 3 dành cho tất cả phương tiện cơ giới; làn 4 sát lề đường dành cho xe đạp, xe máy và xe thô sơ.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, cách phân làn này chưa thực sự hiệu quả khi lưu lượng xe tải và ô tô con ngày càng tăng. Việc xe tải, xe container lưu thông ở làn 3 – sát làn dành cho xe máy và xe thô sơ – vẫn diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ghi nhận thực tế cho thấy phần lớn các vụ va chạm trước đây xảy ra tại làn 3 và làn 4, chủ yếu do xe tải và container có kích thước lớn, quán tính cao và tầm nhìn hạn chế.

Làn 4 dành cho xe máy, xe đạp nhưng các phương tiện phải lấn sang làn đường dành cho ô tô do phần đường xuống cấp nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Dương Quốc Trí (người dân sinh sống trên tuyến Quốc lộ 51) cho biết, tình trạng ùn tắc và xe máy chen lấn giữa các xe tải lớn xảy ra rất thường xuyên. Một số đoạn mặt đường xuống cấp buộc người đi xe máy phải chạy ở phần đường dành cho ô tô rất nguy hiểm.

“Chỉ cần tài xế lơ là, tai nạn có thể xảy ra ngay lập tức. Người dân đi qua đây lúc nào cũng thấp thỏm, lo ngại” anh Trí nói.

Một số đoạn trên Quốc lộ 51 bị xuống cấp, mặt đường không có vạch kẻ, xuất hiện “ổ gà, ổ voi”. Khi gặp các điểm hư hỏng này, tài xế thường phải đánh lái chuyển làn hoặc thắng gấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Xây dựng Đồng Nai đang điều chỉnh hệ thống biển báo và vạch kẻ đường trên Quốc lộ 51. Theo phương án mới, làn 1 và làn 2 dành cho xe cơ giới; làn 3 dành riêng cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ; làn 4 tiếp tục dành cho xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ. Phân làn mới sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 7/12.

Trên tuyến Quốc lộ 51 giao với đường Đinh Quang Ân vạch kẻ đường làn 1 cho xe đi thẳng và rẽ trái, còn làn 3 cho xe đi thẳng và rẽ phải. Ảnh: Hoàng Anh

Các đơn vị chức năng tỉnh Đồng Nai cũng tham khảo mô hình phân làn và chuyển hướng tại tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua TPHCM.

Theo ông Dương Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, làn 1 dành cho xe rẽ trái và quay đầu tại Đồng Nai vẫn được giữ nguyên (không có đi thẳng), nhằm tránh ùn tắc và đảm bảo thuận tiện cho các phương tiện khi di chuyển qua các nút giao.

Lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống biển phân làn mới, song các biển báo trên giá long môn vẫn chưa được điều chỉnh gây lúng túng cho người đi đường. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Sở Xây dựng tỉnh, sau khi điều chỉnh hệ thống biển báo và vạch kẻ đường, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi và đánh giá mức độ ổn định của Quốc lộ 51. Dựa trên tình hình thực tế, Sở sẽ đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo hiệu quả phân làn, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.