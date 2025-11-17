Các phương tiện lưu thông ổn định trên Quốc lộ 51 đoạn qua TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trong ngày đầu áp dụng phân làn mới. Ảnh: Q.H

Sáng 17/11, ghi nhận của PV VietNamNet trong ngày đầu áp dụng phương án phân làn mới trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM), các phương tiện lưu thông trật tự, ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Giao lộ Nguyễn Huệ - Quốc lộ 51 đoạn qua phường Phú Mỹ (TPHCM), các phương tiện di chuyển, dừng để chuyển hướng đúng làn. Ảnh: Q.H

Tại giao lộ Nguyễn Huệ - Quốc lộ 51, đoạn thuộc phường Phú Mỹ, hầu hết tài xế điều khiển phương tiện di chuyển, dừng và chuyển hướng chấp hành đúng làn đường và đèn tín hiệu.

Lực lượng CSGT được bố trí điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm, hướng dẫn và nhắc nhở những trường hợp chưa nắm rõ quy định.

Ảnh: Q.H

Tại khu vực các giao lộ, đơn vị thi công vẫn đang xóa vạch chỉ dẫn cũ trên nền đường và lắp đặt dải phân cách cứng để tách làn ô tô với mô tô. Trong khi đó, các biển báo chỉ dẫn cũ chưa được gỡ bỏ và lắp mới đồng bộ khiến không ít tài xế bối rối khi di chuyển.

Biển báo chỉ dẫn cũ chưa được thay mới. Ảnh: Q.H

Một số tài xế cho biết chưa quen với phương án phân làn mới theo thông báo của Sở Xây dựng TPHCM, song ủng hộ việc phân làn để giảm tình trạng ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông.

Tài xế container Phan Thanh Giảng. Ảnh: Q.H

“Các xe container, xe tải nặng đi vào làn số 3 để rẽ hoặc quay đầu sẽ có nhiều khoảng trống để thực hiện hơn so với việc phải chuyển làn sát dải phân cách tim đường như trước đây. Việc phân làn mới theo tôi là rất hợp lý, an toàn”, anh Phan Thanh Giảng (35 tuổi, trú TPHCM, tài xế container) cho biết.

Dừng xe máy bên đường, anh Trần Văn Bảy (38 tuổi, trú Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) đến gặp CSGT hỏi về cách chuyển hướng đúng trên làn dành cho xe hai, ba bánh và mô tô.

Anh Trần Văn Bảy trao đổi với CSGT về cách chuyển hướng đúng trên làn dành cho xe hai, ba bánh và mô tô. Ảnh: Q.H

Anh cho biết, theo quan sát, chưa thấy tín hiệu đèn chỉ dẫn cho phương tiện mô tô chuyển hướng (ngoại trừ đi thẳng). Điều này gây khó khăn và dễ xảy ra xung đột với ô tô ở làn số 3. Các cán bộ CSGT điều tiết tại khu vực cho hay, hệ thống đèn tín hiệu và biển chỉ dẫn mới chưa được lắp đặt đồng bộ, do đó phản ánh trên là chính xác.

“Hiện tại, để đảm bảo an toàn, người dân nên cho xe máy rẽ phải vào phần đường bên phải hướng đi, sau đó quay đầu và đi thẳng khi đèn tín hiệu cho phép, thay vì rẽ trái trực tiếp dễ xảy ra va chạm với phương tiện di chuyển ở làn 3”, cán bộ CSGT hướng dẫn.