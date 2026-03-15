Bến cá Giao Hải và bến cá Giao Long hiện có trên 600 tàu thuyền khai thác hải sản lớn nhỏ neo đậu, với sản lượng đánh bắt mỗi năm đạt hàng chục nghìn tấn hải sản.

Các tàu đánh bắt hải sản ở đây thường ra khơi trong khoảng 12 tiếng, cập bến vào khoảng 5h sáng và đầu giờ chiều. Khi tàu neo bến, các thương lái đã chờ sẵn để thu mua tại chỗ, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Thế nhưng, những ngày gần đây, khu vực này trở nên trầm lắng khi hàng loạt tàu cá nằm im lìm, mũi tàu hướng ra biển nhưng dây neo vẫn buộc chặt.

Ông Đỗ Văn Kế, Phó Chủ tịch Thường trực Nghiệp đoàn nghề cá Giao Hải (xã Giao Phúc) cho biết, bến cá Giao Hải hiện có gần 500 tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu, trong đó khoảng 150 tàu lớn.

Theo ông Kế, từ kỳ điều chỉnh giá xăng dầu đầu tháng 3, khi giá dầu diesel tăng vọt, đạt hơn 23.000 đồng/lít, khoảng 50% chủ tàu vẫn cố ra khơi. Tuy nhiên, giá dầu tiếp tục tăng trong các kỳ điều chỉnh sau đó khiến chi phí chuyến đi biển bị đội lên rất nhiều, trong khi sản lượng hải sản bấp bênh. Sau vài chuyến ra khơi liên tiếp thua lỗ, nhiều chủ tàu đành phải cho tàu nằm bờ.

Đến nay, gần như 100% tàu cá tại bến cá Giao Hải đã tạm dừng ra khơi.

Ông Kế chia sẻ: “Gia đình tôi cũng có 1 tàu cá nhưng đã phải cho nằm bờ gần 10 ngày nay. Trước đây, mỗi chuyến ra khơi chỉ tốn khoảng 5–6 triệu đồng tiền dầu, nay tăng lên 7,5–8 triệu đồng. Với chi phí như vậy, mỗi chuyến đi biển phải đánh bắt được lượng hải sản trị giá khoảng 10 triệu đồng thì mới đủ tiền dầu và trả tiền nhân công. Vì giá dầu quá cao khiến chủ tàu không có công, thậm chí còn chịu lỗ nên chúng tôi đành cho tàu nằm bờ”.

Ngay sát bến cá Giao Hải, bến cá Giao Long cũng trong tình trạng tương tự.

Ông Lại Văn Hoàng, Chủ tịch đoàn khai thác Tân Long (xã Giao Hưng) cho biết, đoàn có 117 thành viên tham gia khai thác hải sản. Các tàu cá được neo đậu tại bến cá Giao Long.

“Từ khi giá dầu tăng mạnh, nhiều chủ tàu không dám ra khơi vì chi phí cho mỗi chuyến đi biển tăng cao, trong khi sản lượng hải sản lại bấp bênh. Nếu đánh bắt không đạt thì sẽ thua lỗ nên phần lớn tàu cá đành nằm bờ. Hiện tại, chỉ một vài tàu cố ra khơi vì đã thuê nhân công theo tháng.

Nếu để tàu nằm bờ, chủ tàu vẫn phải trả tiền công cho lao động nên họ buộc phải ra khơi với hi vọng bù đắp được phần chi phí. Hơn nữa, tàu thuyền neo đậu lâu ngày dưới nước biển cũng dễ bị hư hỏng máy móc, thiết bị”, ông Hoàng cho hay.

Những tấm mảng dùng để vận chuyển hải sản từ tàu vào bờ nằm im lìm, chỏng chơ. Không còn cảnh tàu thuyền liên tục cập bến, cảnh người mua bán nhộn nhịp, chỉ còn lại khoảng lặng hiếm thấy tại bến cá vốn rất tấp nập.

Không chỉ ngư dân, những thương lái thường lấy hàng tại 2 chợ cá này cũng lao đao vì biển vắng tàu ra khơi. Trên bờ, lác đác thương lái ngồi đợi những chuyến tàu hiếm hoi cập bến để lấy hàng.

Ông Bùi Văn Tuyền (trú xã Giao Hưng) cho biết, anh có hơn 10 năm thu mua hải sản của các tàu thuyền tại bến cá Giao Long nhưng chưa từng thấy cảnh tượng tàu nằm bờ nhiều như hiện nay.

“Trước đây mỗi ngày tôi thu mua được 5–6 tạ bề bề và ghẹ để phân phối đi các tỉnh. Gần đây giá dầu tăng cao, tàu thuyền nằm bờ nhiều nên nguồn hàng khan hiếm, chỉ thu mua được khoảng 50kg. Nếu tình trạng này kéo dài tôi lo không giữ được các mối quen lâu năm”, ông Tuyền chia sẻ.

Ông Vũ Văn Khánh (trú xã Giao Phúc) buồn bã chia sẻ, những chuyến đi biển gần đây ông liên tục chịu lỗ do giá dầu tăng cao nên ông buộc phải tạm nghỉ.

“Với giá dầu như hiện tại, mỗi chuyến đi biển ngư dân rất khó để có lãi. Tôi mong muốn Nhà nước sớm có giải pháp điều chỉnh, bình ổn giá nhiên liệu để ngư dân chúng tôi yên tâm, tiếp tục vươn khơi bám biển”, ông Khánh bày tỏ.