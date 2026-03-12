Tính tới 10h55 sáng 12/3, giá dầu WTI tăng hơn 8,7% lên 94,85 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 9,52% lên 100,7 USD/thùng. Trong 2 phiên trước đó, giá dầu thế giới đã hạ nhiệt, từ đỉnh cao 118 USD/thùng ghi nhận hôm 9/3 có lúc về 78 USD/thùng vào sáng 11/3 do áp lực chốt lời gia tăng khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung tạm thời dịu bớt.

Giá dầu tăng mạnh trở lại bất chấp những tuyên bố lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo các nước thành viên nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, nhằm đối phó với sự gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông. Hơn 30 quốc gia thành viên của IEA hiện nắm giữ tổng cộng khoảng 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu. Việc xả dầu dự trữ sẽ bắt đầu tuần tới và kéo dài trong 120 ngày.

Như vậy, giá dầu thế giới đã tăng trở lại và vượt mốc tâm lý 100 USD/thùng bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ dầu của các nước. Giới đầu tư dường như vẫn hoài nghi biện pháp này có thể nhanh chóng bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung. Nỗi lo thiếu hụt nguồn cung toàn cầu có thể còn rất lớn khi eo biển Hormuz – tuyến vận tải 20% dầu thế giới - bị gián đoạn nghiêm trọng bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Giá dầu thô vẫn tăng vọt. Ảnh: Xinhua/Ahmad Halabisaz

Chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Raymond James - Pavel Molchanov cho rằng, tâm lý thị trường hiện đang bị chi phối mạnh bởi yếu tố bất ổn. Tất cả đang được phản ánh vào giá dầu.

Nhiều tổ chức cho rằng, lượng dầu dự trữ mà IEA tung ra sẽ giúp bổ sung nguồn cung đáng kể cho thị trường, nhưng vẫn chỉ đủ bù đắp một phần nhỏ so với quy mô thiếu hụt hiện nay. Cụ thể, việc gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz có thể khiến thị trường thiếu hụt tới 20 triệu thùng/ngày, trong khi lượng dầu dự trữ được giải phóng chỉ có thể bù đắp khoảng 25%.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu từ khu vực Vịnh Ba Tư ra thị trường quốc tế. Giới đầu tư cũng nghi ngại về tốc độ giải phóng kho dự trữ của các nước. Các kho dự trữ chiến lược được từng quốc gia thành viên IEA nắm giữ riêng biệt. Một số chuyên gia tính toán có thể phải mất từ 60 đến 90 ngày để lượng dầu này thực sự được đưa ra thị trường do hạn chế về kỹ thuật và hậu cần.

Trong nước, giá xăng dầu đồng loạt giảm sau kỳ điều hành mới của liên Bộ Công Thương – Tài chính. Từ 22h ngày 11/3, xăng và dầu giảm từ 3.600 đồng đến gần 8.000 đồng/lít. Xăng RON95 giảm 3.880 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 25.240 đồng/lít. Song, với việc giá dầu thế giới tăng trở lại, áp lực đang đè nặng lên giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành sắp tới.