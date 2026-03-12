Ông Bùi Văn Kính (trú tại xóm 12, xã Quỳnh Phú, Nghệ An), chủ tàu cá đang neo đậu tại cảng Lạch Quèn không khỏi lo lắng khi giá dầu tăng cao.

Trước khi giá điều chỉnh, ông đã kịp mua dầu nhưng nỗi lo lớn hơn là giá nhiên liệu vẫn còn nhiều biến động, có thể khiến những chuyến biển sắp tới trở nên rủi ro.

Theo ông Kính, tàu của gia đình thường khai thác ở vùng biển cách bờ khoảng 35 hải lý, mỗi chuyến kéo dài 4-5 ngày. Trước Tết Nguyên đán, mỗi chuyến tàu cần khoảng 1.000 lít dầu, tương đương gần 20 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay, tiền nhiên liệu đã tăng hơn nhiều.

Ông Kính đứng trước nguy cơ lỗ nặng khi giá dầu tăng vọt.

“Đánh liều đi chuyến này, nếu đánh bắt không trúng, thua lỗ thì tôi sẽ cho tàu nằm bờ dài ngày”, ông Kính nói.

Tâm trạng lo lắng cũng là điều chung của nhiều ngư dân tại xã Quỳnh Phú. Anh Trần Văn Cường (trú xóm 1) cho biết dù biết nguy cơ thua lỗ cao, nhiều chủ tàu như anh vẫn phải ra khơi vì đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. “Tàu nằm bờ lâu thì càng khó khăn hơn, nhưng ra khơi lúc này cũng như đánh cược”, anh Cường chia sẻ.

Trái ngược với cảnh tấp nập thường thấy, khu vực neo đậu tàu thuyền tại cảng Lạch Quèn những ngày này đìu hiu hẳn. Nhiều tàu cá nằm bờ san sát, hiếm hoi mới thấy vài ngư dân tất bật chuẩn bị lương thực, đá lạnh và ngư cụ cho chuyến ra khơi.

Hàng trăm tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn.

Tranh thủ thời gian tàu nằm bờ để sửa chữa máy móc, anh Nguyễn Văn Đạo (trú tại xóm Đại Bắc, xã Quỳnh Phú) không giấu được sự chán nản. Năm 2013, gia đình anh đầu tư gần 7 tỷ đồng đóng tàu gỗ công suất 700CV và mua sắm ngư cụ để vươn khơi.

Tàu của anh chủ yếu khai thác cá bạc má, cá hố, cá ngừ ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 20 ngày với 15-17 lao động, tiêu thụ từ 6.000-7.000 lít dầu tùy đợt.

Trước đây, chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, chủ tàu còn phải chuẩn bị thực phẩm, mồi câu, đá lạnh, nước ngọt, chi phí hậu cần và tiền công cho thuyền viên, tổng cộng thêm vài chục triệu đồng.

Chi phí nhiên liệu tăng lên cho mỗi chuyến biển.

“Bây giờ riêng tiền dầu đã khoảng 200 triệu đồng, chưa kể thực phẩm, vật tư cũng tăng theo. Nếu ra khơi mà sản lượng thấp thì tiền bán cá không đủ bù chi phí”, anh Đạo nói.

Chị Thương, nhân viên bán xăng dầu tại cảng cá Lạch Quèn, nhận xét gần đây lượng ngư dân đến mua nhiên liệu giảm rõ rệt. Cảng cá trở nên vắng vẻ, nhiều tàu chỉ cử vài người ở lại trông coi.

Theo các chủ tàu, nghề biển vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nguồn lợi thủy sản. Khi chi phí đầu vào, đặc biệt là nhiên liệu, tăng mạnh thì rủi ro càng lớn. Nếu chuyến biển trúng cá thì còn có lãi, nhưng chỉ cần gặp thời tiết xấu hoặc sản lượng thấp, ngư dân có thể lỗ nặng.

Xã Quỳnh Phú hiện có 847 tàu cá, đứng thứ hai toàn tỉnh Nghệ An về số lượng, trong đó số tàu dài trên 15m, chuyên khai thác xa bờ thuộc nhóm nhiều nhất tỉnh.

Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã, thông tin, hiện khoảng 1/3 số tàu cá của địa phương đang neo đậu tại các cảng do chi phí nhiên liệu tăng cao. Bên cạnh đó, nguồn lợi thủy sản những năm gần đây có dấu hiệu suy giảm cũng khiến nhiều chủ tàu dè dặt khi quyết định ra khơi.

Chính quyền địa phương thường xuyên xuống cảng thăm hỏi, động viên bà con ngư dân bám biển. Tuy nhiên nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, việc nhiều tàu cá phải nằm bờ, thậm chí bán phương tiện mưu sinh là điều khó tránh khỏi.