Sau phản ánh của VietNamNet về việc lớp váng vàng xuất hiện tại hồ nước thải công ty hoá chất, người dân thấp thỏm lo ngại, ghi nhận thực tế của PV vào ngày 24/4 cho thấy tình trạng này đã giảm rõ rệt.

Hiện tượng váng vàng tại hồ chứa nước thải của công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì đã giảm đi rõ rệt. Ảnh: Đức Hoàng

Tại khu vực hồ rộng hàng nghìn m2 nằm sát sông Hồng, lớp váng vàng trước đây kết thành từng mảng lớn, đặc quánh, nay chỉ còn xuất hiện rải rác, mật độ thưa hơn. Mặt nước dần thông thoáng, không còn tình trạng bao phủ diện rộng như trước.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đã cho công nhân triển khai các biện pháp xử lý trước mắt nhằm giảm thiểu hiện tượng này.

Trao đổi với PV, ông Đào Hải Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố tự nhiên.

Cụ thể, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp bùn tích tụ lâu năm dưới đáy hồ bị thiếu oxy, phát sinh khí đẩy lên bề mặt, tạo thành lớp váng, bọt khí màu vàng. Hiện tượng này có xu hướng giảm khi điều kiện môi trường thay đổi và sau khi có các biện pháp xử lý tạm thời của công ty.

“Đến thời điểm này, hiện tượng váng nổi đã giảm đáng kể”, ông Linh thông tin.

Sự thay đổi tại hồ chứa nước thải của công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì sau phản ánh của VietNamNet. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Linh, về giải pháp lâu dài, công ty đang xây dựng kế hoạch cải tạo tổng thể khu vực hồ. Trong đó, trọng tâm là nạo vét bùn đáy và chỉnh trang cảnh quan.

Theo đại diện công ty, khu vực này nằm ở cửa ngõ vào trung tâm tỉnh nên yêu cầu về môi trường, mỹ quan cần được đặt lên hàng đầu. Việc cải tạo hồ không chỉ nhằm xử lý triệt để nguy cơ phát sinh váng mà còn hướng tới đảm bảo cảnh quan sạch.

Đáng chú ý, tại phiếu kết quả quan trắc phân tích của Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Thọ, mẫu nước hồ tuần hoàn tại Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì (lấy mẫu ngày 18/12/2025) cho thấy chất lượng nước hồ tuần hoàn của Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì cơ bản nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 08:2023/BTNMT.

Bên cạnh đó, trao đổi về việc di dời công ty khỏi nội đô theo chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ, ông Đào Hải Linh cho biết, trong năm 2026, công ty đã lựa chọn vị trí xây dựng nhà máy mới tại Khu Công nghiệp Trung Hà 2. Dự kiến diện tích nhà máy mới khoảng 20ha gấp đôi diện tích nhà máy hiện tại.

"Công ty đã lập chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phê duyệt việc đầu tư xây dựng nhà máy mới", ông Linh thông tin.