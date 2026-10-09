Để thoát cảnh ùn tắc, nhích từng mét trên đường Mai Chí Thọ hướng vào trung tâm TPHCM, hàng loạt xe máy nối đuôi nhau đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp, bất chấp CSGT đang túc trực phân luồng giao thông.

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Ghi nhận trong giờ cao điểm sáng 9/10, đường Mai Chí Thọ, đoạn từ cầu Cá Trê Lớn đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng về hầm vượt sông Sài Gòn xảy ra dồn ứ nghiêm trọng.

Hàng loạt ô tô, xe khách và xe tải ken đặc thành nhiều hàng dài, chôn chân nhích từng chút một.

Ở làn đường hỗn hợp, hàng nghìn xe máy ken đặc, nhích từng chút một trong làn khói bụi ngột ngạt. Nhiều người chôn chân mệt mỏi, nhích từng mét sát dải phân cách và vỉa hè.

Những khuôn mặt hiện rõ vẻ căng thẳng, mệt mỏi và sốt ruột.

Phía trước chật cứng, một người đàn ông đành khoanh tay đứng im giữa “biển xe” ken đặc sát vỉa hè. Cách đó không xa, nhiều phụ huynh vất vả chở con nhỏ nhích từng chút. Người tranh thủ lướt điện thoại, người liên tục ngoái nhìn dòng xe gần như bất động, thấp thỏm lo trễ giờ làm, giờ học.



Trước áp lực giao thông lớn, nhiều người đi xe máy mất kiên nhẫn, vượt qua vạch sơn đỏ, lấn hẳn vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Dù biển báo cấm đã được đặt rõ ràng, dòng xe máy vẫn nối đuôi nhau lấn vào làn đường dành riêng cho xe đạp, thậm chí leo lên vỉa hè để tìm lối thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Đang chạy trong làn xe đạp, nhiều người bất ngờ phát hiện phía trước có CSGT nên vội vã đánh lái cho xe di chuyển xuống lại lòng đường.

Tại các nút giao, dù CSGT căng mình điều tiết nhưng do lượng xe quá đông nên việc ngăn chặn vi phạm gặp nhiều khó khăn. Hiện người lái xe máy vi phạm làn đường riêng xe đạp bị phạt 700.000 đồng, theo Nghị định 168.

Đang chôn chân giữa dòng xe nhích từng mét, anh Tuấn Văn (ngụ phường Cát Lái) bức xúc cho rằng không thể vì sự tiện lợi cá nhân mà bất chấp quy định pháp luật. “Cơ quan chức năng cần xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình lấn làn để tăng tính răn đe, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, anh Văn kiến nghị.

Trong khi đó, chị Vân Anh (ngụ phường Thủ Đức) bày tỏ, vào giờ cao điểm, làn đường dành riêng cho xe đạp gần như bỏ trống, rất ít người sử dụng. Trong khi đường Mai Chí Thọ thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng, chị kiến nghị cơ quan chức năng xem xét phương án phân luồng linh hoạt, cho phép xe máy lưu thông vào làn này trong giờ cao điểm để giảm áp lực giao thông.

Làn đường ưu tiên cho xe đạp trên Mai Chí Thọ dài 5,8km, rộng 2m, được sơn màu và gắn biển báo tách biệt, tổng vốn đầu tư khoảng 14,2 tỷ đồng, khánh thành ngày 31/12/2025. Công trình được kỳ vọng thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện xanh, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo không gian lưu thông an toàn cho người dân di chuyển và rèn luyện thể thao.

Thời gian qua, tình trạng hàng loạt xe máy cố tình chạy vào làn đường này trong giờ cao điểm để né kẹt xe gây mất an toàn và bức xúc dư luận. Dù Đội CSGT Cát Lái (Phòng PC08, Công an TPHCM) đã phát hiện, xử phạt rất nhiều trường hợp từ khi tuyến đường đưa vào khai thác, nhưng vi phạm vẫn tiếp diễn.