Khoảng 16h15 ngày 6/10, người dân sống gần đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TPHCM) bàng hoàng nghe tiếng động lớn gây chấn động cả khu vực.

Chạy ra kiểm tra, nhiều người giật mình thấy khối sắt nặng hàng chục tấn từ công trường rạch Xuyên Tâm đã đổ ập ra ngoài, nằm vắt ngang lòng đường Bùi Hữu Nghĩa. Phần đầu thiết bị ngã sâu vào hẻm, thân sắt đè lên vỉa hè.

Khối sắt nặng hàng chục tấn đổ ngang đường Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: Tuấn Hùng

Anh Trần Văn Năm (cư dân tại đây) chưa hết bàng hoàng cho biết: "Tiếng động mạnh làm rung chuyển cả nhà. Tôi chạy ra thì thấy khối sắt nằm chắn ngang đường. May lúc đó không có ai chạy xe qua, nếu không thì rất nguy hiểm".

Khoảng 30 phút sau sự cố, lực lượng chức năng và nhà thầu đã có mặt giăng dây phong tỏa, hướng dẫn người dân đi đường khác.

Khối sắt nằm chắn ngang đường, may mắn không gây thương vong. Ảnh: Tuấn Hùng

Giao thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa tê liệt do khối sắt nằm chắn ngang. Ảnh: Tuấn Hùng

Trả lời PV VietNamNet, đại diện Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) cho biết thiết bị gặp sự cố là máy gia cố nền xi măng đất (CDM). Đây là một trong 8 máy mới được đưa về để tăng tốc thi công.

Sự cố xảy ra khi máy đang được lắp ráp, chưa chính thức vận hành. Nguyên nhân ban đầu là do gãy trục mâm, làm toàn bộ dàn máy ngã ra đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản của dân, chỉ làm gián đoạn giao thông.

Đại diện chủ đầu tư thông tin thêm: "Chúng tôi đang phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương cẩu kéo máy về lại công trường. Dự kiến trước 18h cùng ngày sẽ dọn xong hiện trường để người dân đi lại an toàn".

Chủ đầu tư cho biết sẽ kiểm điểm nghiêm túc nhà thầu và các đơn vị liên quan để tránh lặp lại sự cố tương tự.

Lực lượng chức năng rào chắn, tạm thời phong tỏa đường Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: Tuấn Hùng

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của TPHCM nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và ngập nước cho khu vực.