Ngày 29/8, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân vừa lập chiến công xuất sắc, triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ tổng cộng 44 bánh heroin.

Đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng các lực lượng tham gia chuyên án. Ảnh: CACC

Trước đó, hồi 13h10 ngày 25/8, tại bản Trống Sư B, xã Xa Dung (Điện Biên), lực lượng Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Hải quan khu vực 7 và Đồn Biên phòng Mường Nhà bắt quả tang Lầu A Chu (37 tuổi), Lầu A Phổng (36 tuổi) cùng trú tại bản Từ Xa B, xã Xa Dung đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét người và phương tiện, lực lượng Công an thu giữ 33 bánh heroin (khối lượng khoảng 11,5kg), 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 58,9 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Lầu A Chu cùng tang vật 33 bánh heroin. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lầu A Vừ (41 tuổi), Lầu A Dia (39 tuổi), Vàng A Xế (27 tuổi) và Lầu A Khá (38 tuổi). Khám xét nơi ở của Vàng A Xế, lực lượng chức năng phát hiện thêm 10 bánh heroin (3,9kg) được chôn giấu dưới nền phòng ngủ; tại nhà Lầu A Vừ thu thêm 1 bánh heroin.

Lực lượng công an khám xét, thu 10 bánh heroin tại nhà Vàng A Xế. Ảnh: CACC

Các trinh sát tham gia phá án cho biết, các đối tượng trong đường dây rất ranh ma, chúng liên tục di chuyển nhiều địa điểm, thay đổi phương thức liên lạc, bố trí cảnh giới trên các tuyến đường… để đối phó với cơ quan chức năng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp, hiểm trở để kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của đối tượng, qua đó góp phần chặt đứt đường dây ma tuý.