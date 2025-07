Ngày 30/7, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán Karaoke Luxury. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 1h45, ngày 20/7, Phòng Cảnh sát ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an xã Giao Ninh tiến hành kiểm tra quán Karaoke Luxury, có địa chỉ tại xã Giao Ninh.

Quán Karaoke Luxury do Trần Thị Xuân Quế (tên thường gọi là Thu, SN 1993) và chồng là Cao Văn Hưng (SN 1984, trú tại tổ dân phố Hòa Bình, xã Giao Ninh) làm chủ. Vợ chồng Quế, Hưng thuê Nguyễn Hữu Lộc (SN 1999, trú tại xóm 5, xã Giao Bình) làm quản lý.

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang 51 thanh niên nam, nữ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh, thành khác có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, nhiều đối tượng trong số này dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ 650 viên thuốc lắc, 280 gói ketamine, 5 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, 51 triệu đồng và nhiều vật chứng khác có liên quan khác.

Hiện, cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.