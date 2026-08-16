Ngày 16/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu D.O. không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, khoảng 0h30 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển, Tàu 360 thuộc Biên đội tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá TG 91467-TS có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Thời điểm kiểm tra, tàu đang hoạt động tại khu vực cách Tây Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 90 hải lý. Trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Hồ Hồng Diệp (SN 1971, trú xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu D.O. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Diệp khai nhận số dầu trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản tạm giữ tang vật, niêm phong số hàng hóa trên tàu.

Tàu chở 130.000 lít dầu D.O. không rõ nguồn gốc trên biển Cà Mau. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Sau đó, tàu TG 91467-TS được dẫn giải về cảng Hải đội 422, Hải đoàn 42 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.