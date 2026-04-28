Khánh Hòa:

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý bà P.B.H. (31 tuổi) và ông Đ.V.C. (39 tuổi) về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: N.X

Trước đó, hôm 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nông sản TAKLA, do bà P.B.H. làm giám đốc và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Pháp do ông Đ.V.C. làm giám đốc. Hai công ty này cùng có địa chỉ tại khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TAKLA có gần 1.300 sản phẩm mang nhãn hiệu TAKLA, gồm các mặt hàng như kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị - ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử Cam Túc, mật gừng quế hoa hồng và hắc kim táo.

Tất cả các sản phẩm này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu bao gồm táo đỏ, kỷ tử cùng các loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định ông Đ.V.C. đã đặt mua nguyên liệu táo đỏ và kỷ tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sau đó bán lại cho bà P.B.H. để gia công, đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu TAKLA, rồi bán ra thị trường trên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop và Shopee thông qua các tài khoản “Vân Nam Natural” và “Táo đỏ Takla Tân Cương”.

Tuy nhiên, các tài khoản này không thực hiện đăng ký công bố sản phẩm và kiểm nghiệm thành phần chất lượng theo quy định.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 6/2024 đến khi bị phát hiện, hai cá nhân này đã thu lợi bất chính khoảng 6 tỷ đồng từ việc kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc.