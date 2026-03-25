Nghị định điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến hình thức xử phạt và thẩm quyền của các lực lượng thực thi, trong đó đáng chú ý là mở rộng mức phạt tiền và quyền hạn của Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng và Công an nhân dân.

Với Cảnh sát biển Việt Nam, mức xử phạt được phân cấp theo chức danh. Cảnh sát viên đang thi hành công vụ có thể phạt tiền đến 50 triệu đồng, trong khi tổ trưởng tổ nghiệp vụ được phạt đến 100 triệu đồng. Đội trưởng, trạm trưởng có thẩm quyền xử phạt tối đa 200 triệu đồng, còn hải đội trưởng có thể phạt đến 300 triệu đồng. Mức cao nhất thuộc về hải đoàn trưởng và các chức danh tương đương, với quyền phạt tiền đến 500 triệu đồng, đồng thời có thể tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Nghị định cũng sửa đổi quy định đối với Bộ đội Biên phòng. Theo đó, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ có thể phạt đến 50 triệu đồng; cấp trạm trưởng, đội trưởng được phạt đến 100 triệu đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong phạm vi quản lý.

Đối với Công an nhân dân, chiến sĩ đang thi hành công vụ được phạt tiền tối đa 100 triệu đồng. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có thể xử phạt đến 200 triệu đồng, kèm theo quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Ngoài các lực lượng nêu trên, nghị định cũng điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của Hải quan, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lực lượng quản lý thị trường và Chủ tịch UBND các cấp.

Nghị định 82/2026/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở sửa đổi các quy định trước đây, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và phù hợp với thực tiễn hoạt động trên các vùng biển, đảo. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 4/5/2026.