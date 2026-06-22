XEM VIDEO: (Nguồn: Trần Nhân)

Ngày 22/6, một lãnh đạo UBND phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa một người đàn ông từ dưới giếng sâu 30m lên mặt đất an toàn.

Trước đó, tối 21/6, Công an phường Tân An nhận được tin báo từ bà T. (77 tuổi, trú tại phường Tân An) về việc anh L.V.V. (36 tuổi, con trai bà T.) có biểu hiện bất thường, khóa cửa bên trong và người thân gọi không được.

Một chiến sĩ xuống giếng cứu người đàn ông. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã có mặt tại hiện trường, phá cửa kiểm tra nhưng không thấy anh V. ở bên trong.

Mở rộng tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện nắp giếng trong khuôn viên nhà bà T. đã mở và anh V. đang ở dưới đáy giếng.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Công an phường Tân An đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp cứu nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe chuyên dụng đến hiện trường.

Do giếng sâu đến 30m, không gian hẹp và thiếu oxy nên lực lượng cứu nạn đã thả bình oxy xuống cho nạn nhân, đồng thời triển khai chiến thuật tiếp cận thích hợp. Lúc này, một chiến sĩ được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ đã đu dây xuống đáy giếng để tiếp cận nạn nhân.

Sau hơn 30 phút nỗ lực cứu nạn của các chiến sĩ công an, anh V. được đưa lên mặt đất an toàn và chuyển đến bệnh viện để theo dõi, chăm sóc sức khỏe.