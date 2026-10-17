Lực lượng CSGT Đà Nẵng dùng xe đặc chủng dẫn đường hơn 22km, hỗ trợ đưa người đàn ông bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nguồn Clip: CSGT Đà Nẵng

Ngày 17/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng của đơn vị vừa dùng xe đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ đưa một người đàn ông bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 8h50 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn nhận được thông tin anh N.T.Đ. (SN 1984, trú xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) bị đột quỵ, đang trên đường đi cấp cứu và cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận định tình huống nguy cấp, tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng ô tô đặc chủng dẫn đường cho phương tiện chở anh Đ. đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Anh Đ. được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cảnh sát hỗ trợ dẫn đường. Ảnh: G.X

Sau quãng đường hơn 22km, người bệnh được đưa đến bệnh viện để các y, bác sĩ cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ và cấp cứu kịp thời, sức khỏe anh Đ. hiện đã ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Chị P.T.M.T, vợ anh Đ., cho biết khi đang ở nhà, chồng chị bất ngờ xuất hiện các biểu hiện đột quỵ. Gia đình thuê xe dịch vụ đưa anh từ Lăng Cô vào Đà Nẵng cấp cứu.

Do không thông thạo đường sá, trong khi tình trạng sức khỏe của chồng diễn biến xấu, gia đình rất lo lắng. Chị T. bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, giúp gia đình đưa người thân đến bệnh viện trong thời khắc cấp bách.