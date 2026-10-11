Đang làm vườn, ông T. thấy đau tức ngực, vã mồ hôi nên về nhờ người thân đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, can thiệp đặt stent tái thông động mạch vành.

Sau khi làm vườn, ông H.M.T. (56 tuổi, xã Hóc Môn, TPHCM) bất ngờ đau tức dữ dội vùng ngực trái, chóng mặt, vã mồ hôi.

Người đàn ông này có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá nhiều năm. Nhận thấy ông có dấu hiệu bất thường, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Qua thăm khám, điện tâm đồ và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định ông T. bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng trước rộng. Đây là tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm, cần tái thông động mạch vành khẩn cấp để hạn chế tổn thương cơ tim.

Ê-kíp can thiệp cho ông T. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp nhanh chóng đặt một stent vào động mạch liên thất trước để khôi phục dòng máu đến vùng cơ tim bị thiếu máu. Sau can thiệp, mạch máu được tái thông tốt. Những ngày tiếp theo, sức khỏe người bệnh cải thiện, khả năng vận động từng bước phục hồi.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết ông T. được cấp cứu kịp thời, không đe doạ tính mạng.

Theo bác sĩ Tân, nhồi máu cơ tim có thể biểu hiện bằng cơn đau thắt ngực, cảm giác bóp nghẹt hoặc đè nặng ở ngực, đôi khi lan ra cánh tay, vai hoặc hàm. Người bệnh cũng có thể vã mồ hôi, khó thở, chóng mặt, buồn nôn hoặc đau vùng thượng vị.

Bác sĩ khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường cần chủ động kiểm soát sức khỏe tim mạch. Khi xuất hiện cơn đau ngực bất thường, đặc biệt kèm khó thở, vã mồ hôi hoặc chóng mặt, người bệnh cần gọi cấp cứu 115, không tự điều trị tại nhà hay chờ triệu chứng tự hết.

Việc phát hiện sớm và tái thông động mạch vành kịp thời tăng cơ hội bảo tồn cơ tim, hạn chế biến chứng nguy hiểm và cải thiện khả năng hồi phục cho người bệnh.

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