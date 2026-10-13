Vết bầm nhỏ trên bụng sau cú ngã xe đạp tưởng chừng bình thường, nhưng bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai bị vỡ ruột non, phải phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Ngày 13/10, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé trai N.Đ.K. (10 tuổi, ngụ phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) bị vỡ ruột non sau tai nạn xe đạp.

Vị trí vết bầm tím đường kính khoảng 2cm sau tai nạn. Ảnh: A.X

Theo thông tin từ gia đình, bé tự đi xe đạp trên đường đi học về thì té ngã, khiến tay lái đập mạnh vào vùng bụng trái. Sau tai nạn, bé đau bụng dữ dội và nôn 2 lần nên gia đình đưa bé đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Khoa Ngoại tổng hợp, dù các chỉ số huyết động của bệnh nhi ổn định khi nhập viện, tuy nhiên bệnh nhi vẫn đau dữ dội vùng bụng trên bên trái, kèm vết bầm tím đường kính khoảng 2cm ngay dưới bờ sườn trái.

Qua thăm khám, khai thác bệnh sử và chụp CT bụng cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị tổn thương ống tiêu hóa, cần phẫu thuật khẩn cấp.

Ê-kíp tiến hành phẫu thuật kết hợp nội soi và mổ mở. Hình ảnh trong quá trình mổ cho thấy ổ bụng có nhiều dịch tiêu hóa và thức ăn, đoạn ruột non sát tá tràng bị vỡ một lỗ khoảng 1cm, chiếm 1/3 chu vi ruột.

Các bác sĩ đã khâu lỗ thủng, đồng thời làm sạch ổ bụng. Sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi dần hồi phục, chưa ghi nhận biến chứng và bắt đầu được tập ăn trở lại.

Bác sĩ Chu Văn Lai, phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp cho biết, tai nạn xe đạp ở trẻ em khá phổ biến, nhất là khi nhiều gia đình cho trẻ tự đi xe đến trường. Đáng chú ý, những tổn thương này đôi khi khó phát hiện ngay, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ gặp tai nạn có biểu hiện đau bụng, nôn ói hoặc xuất hiện vết bầm tím tại vị trí va đập, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.