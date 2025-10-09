"Không sao, không sao, có chú đây rồi", chiến sĩ cảnh sát nói với một em bé vùng lũ đang òa khóc vì sợ. Giữa mênh mông nước lũ, anh cẩn thận trao đứa trẻ cho người mẹ rồi đưa họ đến nơi an toàn...
Clip cảnh sát hỗ trợ di chuyển người dân vùng lũ đến nơi an toàn:
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ những ngày qua, lực lượng quân đội, công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa quân số, kịp thời có mặt tại các điểm ngập sâu, xung yếu để đắp đê, hộ đê, cứu hộ, cứu trợ và di dời người dân đến nơi an toàn.
Tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhiều điểm ngập úng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân.
Tại Thái Nguyên, ngày 8/10, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn E27 đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân tại những khu vực ngập lụt nghiêm trọng.
Lực lượng đã khẩn trương tiếp cận các điểm ngập sâu, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, vận chuyển nhu yếu phẩm và phối hợp với lực lượng tại chỗ gia cố, đắp đê ngăn lũ, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Clip Cảnh sát cơ động cứu trợ và hỗ trợ người dân tại Thái Nguyên: