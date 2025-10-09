Clip cảnh sát hỗ trợ di chuyển người dân vùng lũ đến nơi an toàn:

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ những ngày qua, lực lượng quân đội, công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa quân số, kịp thời có mặt tại các điểm ngập sâu, xung yếu để đắp đê, hộ đê, cứu hộ, cứu trợ và di dời người dân đến nơi an toàn.

Bất chấp mưa lớn, nước xiết và địa hình hiểm trở, các cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ hiện trường, nỗ lực từng giờ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Công an xã Tân Yên lội nước lũ, hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Công an xã Xuân Lương di chuyển tài sản cho người dân, ngày 8/10.

Lực lượng cảnh sát cứu hộ, cứu nạn đưa người dân Đồng Kỳ ra khỏi khu vực bị cô lập.

Công an xã Tiên Lục hỗ trợ đưa người dân thôn Chằm ra khỏi vùng lụt.

Khẩn trương đưa người dân đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Tân Yên và dân quân gia cố đê chống tràn.

Công an xã Mỹ Thái hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu ngập lụt.

Lực lượng cảnh sát cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ người dân xã Tiên Lục rời khu vực nguy hiểm.

Tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhiều điểm ngập úng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân.

Trong đêm 7/10 và ngày 8/10, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn một số xã vẫn bị ngập lụt, nhiều hộ dân bị cô lập như xã Hữu Lũng, xã Vân Nham, xã Thất Khê, Nhật Tiến, Yên Bình.

Thượng tá Bùi Huy Khánh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đơn vị đã hỗ trợ đưa hơn 200 người dân bị mắc kẹt, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ, ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời di dời nhiều tài sản giá trị đến nơi an toàn. Cùng với đó, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương phát lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập.

Đơn vị đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ chịu ảnh hưởng do mưa lũ, ngập úng - đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh xăng dầu - triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát cơ động cử 70 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện tham gia chi viện cứu hộ, cứu nạn tại xã Thất Khê, xã Hữu Lũng.

Tại xã Thất Khê, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 38 người dân cùng nhiều tài sản, đồ dùng từ vùng ngập sâu, nguy hiểm đến nơi an toàn. Sau khi nước rút, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ hơn 100 lượt người dân trở về nhà, tham gia dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại đồ đạc. Đồng thời, hàng trăm thùng nước sạch và mì tôm cũng được vận chuyển đến để cứu trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập úng.

Tại Thái Nguyên, ngày 8/10, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn E27 đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân tại những khu vực ngập lụt nghiêm trọng.

Lực lượng đã khẩn trương tiếp cận các điểm ngập sâu, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, vận chuyển nhu yếu phẩm và phối hợp với lực lượng tại chỗ gia cố, đắp đê ngăn lũ, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Clip Cảnh sát cơ động cứu trợ và hỗ trợ người dân tại Thái Nguyên: