Sáng 7/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Bắc Ninh), phối hợp với Công an xã Đồng Kỳ, đã kịp thời cứu nạn năm thành viên trong một gia đình. Các nạn nhân bị cô lập bởi nước lũ tại thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ.

Theo đó, khoảng 5h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ người dân. Nội dung tin báo cho biết một gia đình đang bị mắc kẹt hoàn toàn trong nhà do nước lũ dâng cao và bao vây khu vực.

Các cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dùng phương pháp ròng dây thừng tổ chức đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Gia đình 5 người gồm: Bà Lê Thị Ký (SN 1949), anh Vũ Đức Thọ (SN 1983), chị Lý Thị Năm (SN 1987), cháu Vũ Trà My (SN 2010) và cháu Vũ Đức Việt (SN 2015).

Được biết, khu vực này nằm gần suối và hiếm khi xảy ra ngập lụt. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài suốt đêm, lượng nước đổ về đột ngột và mạnh mẽ, dẫn đến tình trạng ngập sâu nghiêm trọng. Cả gia đình đã không kịp di dời và bị nước lũ cô lập ngay trong nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng với 2 xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên dụng. Lực lượng này đã tức tốc đến hiện trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Công an địa phương để triển khai phương án giải cứu.

Thượng úy Nguyễn Văn Cường, cán bộ trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết: “Lúc chúng tôi đến nơi, nước chảy xiết, địa hình có nguy cơ sạt lở, mực nước có chỗ sâu khoảng 3m. Gia đình lại có người già và 2 trẻ nhỏ nên quá trình cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn”.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 5 thành viên trong gia đình ở Bắc Ninh.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án ròng dây thừng, cố định chắc chắn vào thân cây lớn trước khi tiếp cận. Với tinh thần mưu trí và dũng cảm, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng lần lượt đưa được năm thành viên trong gia đình ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm.