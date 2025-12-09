Năm 2005, UBND tỉnh Nghệ An thu hồi khu đất rộng 3,7ha, bám mặt tiền và nằm trước vòng xuyến ngã 5 tại điểm giao giữa đường Lê Hồng Phong và đại lộ Lê Nin (thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh cũ, nay là phường Trường Vinh) để triển khai dự án xây dựng khu hành chính tập trung (HCTT).

Khu đất bị bỏ hoang hơn 10 năm nằm giữa vòng xuyến, tại điểm giao giữa đường Lê Hồng Phong và đại lộ Lê Nin. Ảnh: P.T

Tháng 4/2013, UBND tỉnh Nghệ An có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng khu HCTT.

Dự án xây dựng khu HCTT dự kiến thực hiện với kinh phí hơn 2.100 tỷ đồng, được kêu gọi đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao.

Cây cối mọc um tùm bên trong khu đất vàng bỏ hoang suốt nhiều năm.

Tháng 4/2015, UBND tỉnh Nghệ An lựa chọn Công ty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị lập phương án kiến trúc nhằm hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được xây dựng với tổng diện tích sàn 90.000m², gồm hai tòa tháp cao 27 tầng (một tầng hầm), cao 106m, được kết nối bằng cầu nối tại tầng 21–22, bảo đảm không gian làm việc cho khoảng 1.700 người.

Một khoảng đất lớn, phía công ty môi trường 'mượn tạm' làm bãi tập kết rác.

Ngoài khối tháp đôi, công trình còn nhiều hạng mục như khối tiếp dân, hành chính văn phòng, hội trường, cây xanh, mặt nước…

Tuy nhiên, đến ngày 24/11/2015, Thủ tướng Chính phủ có công văn về việc tạm dừng đầu tư xây dựng khu HCTT tại các địa phương để có điều kiện đánh giá kỹ hơn và rút kinh nghiệm.

Từ đó đến nay, hơn 10 năm qua, khu đất đắc địa nằm trên trục đường Lê Hồng Phong và Đại lộ Lê Nin bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, gây lãng phí.

Chiều tối, những xe rác dừng chờ để vào tập kết bên trong khu đất.

Theo quan sát của PV VietNamNet, bên trong khu đất dự án, cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục bị bỏ mặc xuống cấp. Một phần diện tích khu đất còn được sử dụng làm điểm tập kết rác thải của Công ty CP Môi trường đô thị Nghệ An.

Theo nhân viên của Công ty CP Môi trường đô thị Nghệ An, do khu vực này bị bỏ hoang nhiều năm nên đơn vị đã “mượn tạm” để làm bãi tập kết rác.

“Ban ngày, rác được tập kết tạm thời ở đây. Buổi tối, các xe sẽ chở toàn bộ rác đến khu xử lý khác”, một nhân viên vận chuyển rác cho biết.

Cảnh tượng nhếch nhác bên trong khu đất vàng bỏ hoang nhiều năm.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Chí Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, xác nhận rằng từ năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý cho đơn vị “mượn tạm” khu đất bỏ hoang nói trên làm điểm tập kết rác.

“Tỉnh cho phép dùng tạm khu đất làm nơi trung chuyển rác; khi bố trí được vị trí phù hợp hơn, công ty sẽ trả lại. Rác trên địa bàn TP Vinh (cũ) được đưa về đây tập kết và sẽ được vận chuyển đi xử lý ngay trong đêm”, ông Thông cho hay.

Lãnh đạo UBND phường Trường Vinh cho biết khu đất rộng 3,7ha nằm trên địa bàn phường nhưng thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh. “Hiện khu đất vẫn để trống và chưa triển khai dự án nào”, vị lãnh đạo thông tin.