Theo ghi nhận của PV VietNamNet, dọc khu vực ven biển và hai bên sông Quyền (Hà Tĩnh), đoạn từ cầu Hải Ninh đến cầu Sông Vịnh, nhiều diện tích rừng ngập mặn đã suy giảm độ che phủ.

Những hàng cây mắm, sú, vẹt từng phát triển xanh tốt nay vàng lá, rụng lá, thân khô đứng giữa bãi bùn. Không ít khu vực, cây chết hoàn toàn, chỉ còn lại thân gỗ mục, đổ ngã.

Cả chục hecta rừng ngập mặn ở phường Hải Ninh bị chết bất thường.

Rừng ngập mặn chủ yếu là cây mắm, đước, sú, vẹt, được trồng từ những năm 1990.

Tại hiện trường, nhiều khoảnh rừng cây chết rải rác, phần rễ lộ lên khỏi mặt bùn. Một số khu vực xuất hiện lớp bùn lẫn xác thực vật đã phân hủy, dấu hiệu của hệ sinh thái suy giảm rõ rệt.

Người dân địa phương cho biết, hiện tượng này bắt đầu từ cuối năm 2025 và có xu hướng lan rộng. Trước đây, rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng trong việc chắn sóng, bảo vệ đê biển, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản như tôm, cua, cá.

Tuy nhiên, khi rừng suy thoái, nguồn lợi tự nhiên cũng giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân.

Một số người dân đi dọc các khu vực rừng ngập mặn bị chết khô để mò cua.

Bà Nguyễn Thị Tâm (trú phường Hải Ninh) cho biết, cách đây gần 5 năm, khu vực này còn là dải rừng ngập mặn xanh tốt, cây cao quá đầu người. Thời gian gần đây, rừng chết gần như hoàn toàn nhưng chưa được trồng thay thế.

Từ khi rừng mất, nguồn thủy hải sản dưới tán rừng giảm đáng kể, việc khai thác gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nguy cơ sóng lớn, triều cường gây xói lở đê biển cũng tăng lên, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hải Ninh cho biết, hiện nay có khoảng 10 hecta rừng ngập mặn bị chết khô. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định.

Rác thải mắc trên các cành cây bị chết khô.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Ninh, diện tích rừng ngập mặn bị chết có nhiều loại, trong đó có những khu vực được trồng hàng chục năm trước.

"Các lực lượng liên quan đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu để phân tích. Khi xác định rõ được nguyên nhân mới có phương án phục hồi, tái tạo rừng, trong đó bao gồm kế hoạch trồng lại rừng, lựa chọn giống cây phù hợp và cải thiện điều kiện môi trường nhằm phục hồi hệ sinh thái ven biển", lãnh đạo UBND phường Hải Ninh thông tin.

Theo nhận định ban đầu của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, nguyên nhân có thể liên quan đến sự thay đổi bất thường về độ mặn của nước biển kết hợp với nguồn nước ngọt từ sông đổ về, khiến môi trường không còn phù hợp với cây ngập mặn. Ngoài ra, còn một số yếu tố như sâu bệnh hoặc sinh vật gây hại.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với chuyên gia để khảo sát thực tế, phân tích và đưa ra kết luận chính xác. Trên cơ sở đó, sẽ đề xuất giải pháp trồng lại rừng bằng các loại cây phù hợp, nhằm phục hồi hệ sinh thái.