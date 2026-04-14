Ngày 14/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa có văn bản gửi UBND phường Hải Ninh liên quan đến diện tích rừng ngập mặn ven biển bị chết.

Theo đó, sau khi nhận được báo cáo của UBND phường Hải Ninh về tình hình cây sú (vẹt) bị chết trên địa bàn, Sở NN&MT cùng các phòng, chi cục chuyên môn đã tổ chức kiểm tra thực địa.

Cây rừng ngập mặn bị chết tại phường Hải Ninh.

Kết quả kiểm tra cho thấy khu vực có 3 loài gồm mắm biển, bần chua, trang. Trong đó, chỉ có 1 loài bị chết là mắm biển, được trồng từ năm 1994 thuộc dự án Oxfam.

Theo Sở NN&MT, tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 5ha, trong đó khoảng 3ha cây chết hoàn toàn (cành khô, rễ thối), còn khoảng 2ha có biểu hiện vàng lá, héo rũ, khô từ ngọn xuống. Diện tích này được xác định thuộc lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 349A, quy hoạch rừng phòng hộ do UBND phường Hải Ninh quản lý.

Nhiều diện tích rừng bị chết khô.

Về nguyên nhân, theo báo cáo của UBND phường, hiện tượng cây chết xuất hiện từ tháng 11/2025, sau thời gian mưa lớn kéo dài gây ngập lụt (khoảng 26 - 30 ngày do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025), kết hợp với sự thay đổi thủy triều bất thường làm biến đổi môi trường sống, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mắm biển.

Kết quả kiểm tra thực địa cũng cho thấy không phát hiện các loài sinh vật gây hại như giáp xác, sâu đục thân hay hà bám vào thân cây. Cây không có dấu hiệu bị sâu bệnh; phần thân khi cắt ngang vẫn còn tươi, gỗ sáng màu, không có biểu hiện bất thường. Khu vực xung quanh cũng không ghi nhận nguồn gây ô nhiễm nước.

Lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cây mắm biển bị chết.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước để phân tích. Kết quả cho thấy chất lượng nước tại khu vực vẫn nằm trong ngưỡng cho phép, phù hợp với quy chuẩn hiện hành.

Các điều kiện sinh trưởng của cây mắm biển, môi trường tự nhiên tại khu vực (đất đai, khí hậu, độ mặn) cơ bản vẫn đảm bảo cho cây phát triển bình thường.

Sở NN&MT bước đầu xác định nguyên nhân cây mắm biển bị chết không phải do sinh vật gây hại hay ô nhiễm môi trường nước.

Sở đề nghị UBND phường Hải Ninh tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ hiện trường, giữ nguyên hiện trạng khu vực rừng ngập mặn bị chết; đồng thời theo dõi diễn biến và kịp thời báo cáo.

Bên cạnh đó, phường cần rà soát, tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; lập biên bản xác minh hiện trường (gồm vị trí, diện tích, loài cây, năm trồng, mật độ, tình trạng sinh trưởng, thiệt hại…) kèm hình ảnh để làm cơ sở đề xuất phương án xử lý sau này.

Địa phương cũng cần phối hợp mời các nhà khoa học, chuyên gia về rừng ngập mặn tiến hành khảo sát, đánh giá nhằm xác định rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp.