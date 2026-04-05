TPHCM:

Đường Rừng Sác dài hơn 36km có điểm đầu từ bến phà Bình Khánh, điểm cuối tại xã Cần Giờ.

Mới đây, Sở Tài chính TPHCM vừa trình UBND TP phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác và xây dựng đoạn nối đường 15B theo hình thức PPP, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 19.000 tỷ đồng.

Đường Rừng Sác rộng 30m, quy mô 6 làn xe là trục đường huyết mạch ở Cần Giờ.

Nơi đây được bao phủ bởi những cánh rừng ngập mặn màu xanh mướt, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển.

Đường Rừng Sác có 8 cây cầu bắc qua những con sông.

Hiện nay, mật độ xe cộ trên tuyến còn thấp, phương tiện lưu thông không nhiều. Xe buýt hiện là lựa chọn phổ biến của người dân, trong đó tuyến số 75 kết nối Cần Giờ với trung tâm TPHCM.

Dải phân cách giữa 2 chiều xe được trồng cây xanh và hoa giấy nở đẹp rực rỡ.

Đường Rừng Sác từng được nâng cấp năm 2004 với vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Điểm cuối đường Rừng Sác tại vòng xoay Long Hòa - Cần Thạnh. Tại đây, có thể thấy khu đô thị lấn biển Cần giờ đang dần thành hình.



Nếu được phê duyệt mở rộng đường Rừng Sác, nhà đầu tư dự kiến triển khai từ năm 2026-2028. Theo phương án đề xuất, dự án được chia thành hai đoạn. Đoạn một là tuyến nối 15B, từ nút giao D1-D3 (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ), đến ranh dự án cầu Cần Giờ, dài gần 2km, quy mô 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn song hành).

Đoạn hai là nâng cấp đường Rừng Sác dài hơn 35km, từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường trục trong Khu đô thị biển Cần Giờ. Tuyến sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn (8 làn cơ giới, 2 làn song hành).

Bên cạnh đó, nhiều công trình lớn khác cũng đang triển khai để kết nối Cần Giờ, như tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành.