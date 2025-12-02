Ngày 2/12, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, cho biết lực lượng chức năng của xã đã xuống thôn Vịnh Sơn kiểm tra hiện tượng nhiều giun đất bất ngờ bò lên mặt đất rồi chết khô.

Từ ngày 1/12, tại khu vực dưới chân Đèo Ngang, thuộc thôn Vịnh Sơn, người dân ghi nhận hàng loạt giun đất bò lên mặt đất và chết khô. Giun xuất hiện dày trên lối đi, sân vườn và kéo dài đến sát mép quốc lộ 1A.

Giun đất chết khô ở Quảng Trị. Ảnh: CTV

Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này. Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, hiện sở chưa nhận được thông tin từ địa phương, nhưng sẽ kiểm tra cụ thể hiện trạng để đưa ra đánh giá chi tiết.

Hiện tượng khiến người dân hoang mang. Ảnh: CTV