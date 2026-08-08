Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Trọng Nhân để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, theo khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường đổ, chôn lấp trái phép bê tông thải. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, ngày 19/3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Lương Hòa bắt quả tang một số người sử dụng xe tải đổ trái phép hơn 11 tấn bê tông thải tại thửa đất trống ở ấp 10, xã Lương Hòa.

Số chất thải này được gom từ một nhà máy sản xuất bê tông trên địa bàn xã Bình Đức, sau đó vận chuyển bán cho các hộ dân có nhu cầu san lấp mặt bằng để hưởng tiền chênh lệch.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm hai khu vực khác bị đổ, chôn lấp bê tông thải trái phép với thủ đoạn tương tự. Kết quả đo đạc xác định tổng khối lượng bê tông thải bị đổ, chôn lấp tại các khu vực này hơn 400 tấn.

Theo cơ quan công an, các đối tượng lợi dụng hoạt động doanh nghiệp để thực hiện việc thu gom, vận chuyển, đổ và chôn lấp chất thải trái phép nhằm thu lợi bất chính. Hành vi này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất, nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.