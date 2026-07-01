Cháy siêu thị điện máy cũ ở Hà Nội, người dân hoảng hốt bỏ chạyTrong quá trình tháo dỡ tại siêu thị điện máy cũ (số 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội), một vụ cháy đã bùng phát khiến nhiều người hoảng hốt.
Tối 6/7, tại công ty hóa chất Đ.A. thuộc xã Phù Ninh xảy ra cháy lớn, ngọn lửa cuộn cháy đỏ rực.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h, một người ở công ty phát hiện vụ cháy đã tri hô dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.
Rất nhanh sau đó, lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường, dập lửa. Đến khoảng 22h30, ngọn lửa được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.
Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về vật chất. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.