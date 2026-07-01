Tối 6/7, tại công ty hóa chất Đ.A. thuộc xã Phù Ninh xảy ra cháy lớn, ngọn lửa cuộn cháy đỏ rực.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h, một người ở công ty phát hiện vụ cháy đã tri hô dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Ngọn lửa cuộn cháy rực sáng cả một vùng rộng lớn. Ảnh: Nguyễn Văn Đường

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Key

Rất nhanh sau đó, lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường, dập lửa. Đến khoảng 22h30, ngọn lửa được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về vật chất. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.