Thung lũng Chết bừng nở sau 10 năm. Ảnh: Theguardian

Sau khoảng 10 năm gần như "ngủ yên", Thung lũng Chết, nơi được mệnh danh là vùng đất nóng và khô hạn nhất Bắc Mỹ, bỗng bừng nở sắc hoa.

Nằm ở bang California (Mỹ), Thung lũng Chết vốn nổi tiếng với những cánh đồng muối trắng xóa, các hẻm núi gồ ghề và những đụn cát trải dài đến tận chân trời.

Trong suy nghĩ của nhiều người, đây là vùng đất của nắng gió và sự khắc nghiệt, nơi sự sống dường như rất khó tồn tại. Thế nhưng mùa xuân năm nay, sa mạc này lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác: rực rỡ, sống động và đầy sức sống.

Thung lũng Chết bừng nở sau 10 năm. Ảnh: Earthsky

Hiện nay, nhiều khu vực trong thung lũng đã được phủ kín bởi thảm hoa dại nhiều màu sắc. Nổi bật nhất là sắc vàng rực, màu tím đậm hay những bông màu hồng điểm xuyết trên các bãi cát.

Hoa đã bắt đầu nở rộ ở các vùng thấp từ giữa đến cuối tháng 3. Trong khi đó, các khu vực có độ cao lớn hơn dự kiến sẽ tiếp tục bước vào mùa hoa trong tháng 4, kéo dài cảnh sắc rực rỡ của sa mạc đến tận đầu mùa hè.

Nguyên nhân chính của hiện tượng này đến từ lượng mưa bất thường trong năm 2025. Vào mùa thu năm ngoái, khu vực thung lũng đã ghi nhận lượng mưa hiếm thấy tại một nơi vốn nổi tiếng khô hạn.

Những cơn mưa này đã thấm sâu vào lòng đất, đánh thức các hạt giống ngủ yên nhiều năm và rửa trôi lớp vỏ bảo vệ của chúng.

Tiếp đó, các trận mưa nhẹ nhưng kéo dài đã cung cấp đủ độ ẩm để hạt giống bén rễ, nảy mầm và nhanh chóng phát triển trước khi cái nóng khắc nghiệt của sa mạc quay trở lại.

Phần lớn các loài hoa dại tại Thung lũng Chết thích nghi với môi trường khắc nghiệt bằng cách tồn tại dưới dạng hạt trong nhiều năm, chờ đến khi điều kiện thuận lợi mới đồng loạt nảy mầm và nở rộ trong thời gian ngắn.

Trong khoảng thời gian ngắn, vùng sa mạc tĩnh lặng bỗng trở nên nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Những ngày gần đây, du khách kéo đến khu vực để chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm gặp.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo du khách cần tôn trọng hệ sinh thái mong manh của khu vực. Du khách không hái hoa, cẩn trọng khi di chuyển tại những khu vực có cát sâu hoặc địa hình không bằng phẳng. Một số loài hoa có thể gây kích ứng da, vì vậy tốt nhất chỉ nên ngắm nhìn thay vì chạm vào.

Theo các chuyên gia, lượng hoa nở năm nay chưa đạt đến quy mô của những "siêu mùa hoa" từng xảy ra vào các năm 1998, 2005 hay 2016. Tuy nhiên, so với phần lớn các năm khác, đây vẫn là một mùa hoa hiếm hoi và đáng để chiêm ngưỡng.