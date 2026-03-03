Xin ôm vì giống hệt mẹ quá cố, cô gái xúc động vì phản ứng của người lạ. Ảnh: MSN

Những ai từng mất đi người thân đều hiểu rằng, họ sẵn sàng làm mọi điều chỉ để được gặp lại và ôm người ấy thêm một lần. Bambi, cô gái 23 tuổi đến từ Thái Lan, cũng mang trong mình nỗi khắc khoải ấy, theo MSN.

Mẹ cô qua đời cách đây hai năm. Mới đây, trong một lần ghé siêu thị, Bambi bất ngờ có cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Câu chuyện được cô chia sẻ trên TikTok nhanh chóng lan truyền, chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Hôm đó là ngày đầu tiên Bambi nhận công việc mới. Quản lý nhờ cô ghé siêu thị ở Phuket mua một số vật dụng cần thiết. Dù chưa từng đến siêu thị này trước đây và cũng không có kế hoạch ghé qua, cô vẫn làm theo yêu cầu.

Khi vào siêu thị, Bambi bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ có ngoại hình khiến cô chết lặng. Từ khuôn mặt, ánh mắt cho đến dáng vẻ, tất cả đều giống hệt người mẹ đã mất của cô.

"Cảm giác lúc đó thật khó tả. Tôi chỉ biết đứng nhìn", Bambi nói.

Cô muốn bắt chuyện nhưng lại chần chừ. Đến khi người phụ nữ rời đi, Bambi nghĩ mình đã bỏ lỡ cơ hội.

Ít phút sau, khi đi ngang qua tầng lửng, Bambi một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ ấy. Cô lấy hết cam đảm, tiến lại gần và nghẹn ngào nói chuyện với người phụ nữ xa lạ.

"Một phần trong tôi sợ hãi, nhưng phần khác lại khao khát được nói chuyện. Tôi nói rằng bà rất giống mẹ của tôi. Bà khiến tôi nhớ đến người mẹ đã qua đời hai năm trước. Và rồi tôi đánh liều xin một cái ôm", cô cho biết.

Không chút do dự, người phụ nữ lập tức đứng dậy và ôm chặt lấy cô gái trẻ.

Khoảnh khắc ấy, giữa không gian ồn ào của siêu thị, Bambi không kìm được nước mắt. Điều khiến cô xúc động hơn cả là khi người phụ nữ nhẹ nhàng hôn lên má cô và nói: "Không sao đâu con. Mẹ đã ra đi thanh thản".

Sau đó, người phụ nữ tự giới thiệu mình là Tua. Bà chúc cô may mắn trong công việc mới.

"Không chỉ là ngoại hình, trái tim của bà ấy cũng rất giống mẹ tôi", cô nói.

Bambi cho biết, khi còn sống, mẹ cô thường gửi những lời động viên vào các cột mốc quan trọng, như ngày đầu tiên đi làm. Vì vậy, cuộc gặp gỡ diễn ra đúng thời điểm ấy càng khiến cô tin rằng mình vừa nhận được một sự an ủi đặc biệt.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng, trong cuộc sống, những cuộc gặp tưởng chừng ngẫu nhiên đôi khi lại mang đến sự ấm áp và khả năng chữa lành ngoài mong đợi.