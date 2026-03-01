Nằm tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến dược liệu thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9 (trại rắn Đồng Tâm) từ lâu được ví như “vương quốc rắn” của Việt Nam.

Không chỉ nuôi dưỡng và bảo tồn khoảng 2.000 cá thể rắn thuộc hơn 40 loài khác nhau - trong đó có nhiều loài cực độc, quý hiếm như rắn hổ đất, hổ mang chúa - trại rắn Đồng Tâm còn là trung tâm điều trị rắn cắn hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, trại rắn Đồng Tâm đang nuôi khoảng 30 cá thể trăn đất và trăn gấm, trong đó có 10 con trăn bạch tạng – loài thuộc Phụ lục II Công ước CITES, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Cá thể trăn bạch tạng lớn nhất tại trại rắn Đồng Tâm nặng hàng chục kg, màu sắc đặc biệt hiếm gặp.

Trăn bạch tạng đang được nuôi dưỡng, bảo tồn tại trại rắn Đồng Tâm

Theo anh Phạm Văn Linh, nhân viên đội nuôi con thú trại rắn Đồng Tâm, trăn bạch tạng có đặc điểm sinh học tương tự trăn thường nhưng tỷ lệ trứng nở và khả năng sống sót thấp hơn nhiều, nên được xếp vào nhóm động vật quý hiếm.

Trăn bạch tạng, còn gọi là trăn đất bạch tạng hay trăn vàng, có nguồn gốc phân bố chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á. Loài này sinh sống trong các hệ sinh thái rừng nhiệt đới, đầm lầy, với thức ăn chủ yếu là chuột, chim và các loài thú nhỏ.

Trăn bạch tạng bắt đầu sinh sản khi 2-3 năm tuổi, mỗi lứa đẻ khoảng 20-50 trứng, thời gian ấp trứng kéo dài từ 60-90 ngày. Tuổi thọ trung bình của trăn bạch tạng từ 15-25 năm.

“Quy trình sinh sản của trăn bạch tạng không khác trăn thường, nhưng do tỷ lệ nở thấp nên số cá thể sống sót rất ít, khiến loài này càng trở nên quý hiếm”, anh Linh cho biết.

Anh Phạm Văn Linh và con trăn bạch tạng quý hiếm

Chế độ ăn của trăn bạch tạng khá "tiết kiệm" về thời gian. Mỗi tuần, chúng chỉ ăn một lần với định lượng bằng 1/10 trọng lượng cơ thể. Thực đơn khoái khẩu của chúng là gà, vịt hoặc đầu gà.

Tuy nhiên, việc chăm sóc không hề đơn giản. Nhân viên phải dọn dẹp vệ sinh chuồng trại hàng ngày để đảm bảo môi trường thông thoáng. Những "bảo mẫu" tại đây phải quan sát cực kỳ tinh tế: “Phải theo dõi sát sao xem chúng có ăn hay không. Nếu thấy biểu hiện biếng ăn, kém sắc, chúng tôi phải bổ sung ngay Vitamin và men tiêu hóa”.

Đặc biệt, vào mùa sinh sản, nếu trăn mẹ không tự quấn thân ấp trứng bằng nhiệt độ cơ thể, các nhân viên sẽ can thiệp bằng kỹ thuật ấp nhân tạo để đảm bảo tỷ lệ nở cao nhất.

Trăn bạch tạng được nuôi trong chuồng trại thông thoáng, đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn sinh học

Cá thể trăn bạch tạng khổng lồ từng được người dân bàn giao cho trại để phục vụ công tác bảo tồn, nhân giống

Đối với công tác tiếp nhận, cứu hộ, trại rắn Đồng Tâm là đơn vị đủ điều kiện pháp lý và chuyên môn để tiếp nhận trăn, kỳ đà và các loài động vật hoang dã khác do người dân bàn giao.

Các cá thể mới tiếp nhận được đưa vào khu cứu hộ riêng, theo dõi tập tính, chế độ ăn trong khoảng 1-2 tháng trước khi chuyển sang khu nuôi nhốt phù hợp.

Một trong những cá thể trăn bạch tạng đặc biệt mà trại từng tiếp nhận dài khoảng 5m, nặng hơn 90kg, thuộc loài trăn đất (Python bivittatus), nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Con trăn này được người dân nuôi trong thời gian dài, sau đó tự nguyện bàn giao do kích thước quá lớn, khó đảm bảo an toàn. Cá thể trăn trên khi tiếp nhận có sức khỏe tốt, nhanh chóng thích nghi với môi trường nuôi nhốt và có giá trị cao cho công tác bảo tồn, nhân giống.

“Mỗi cá thể khi bàn giao về trại đều được lập hồ sơ riêng, đầy đủ thủ tục pháp lý để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn lâu dài”, anh Linh nói.

Du khách thích thú xem con trăn bạch tạng khi tham quan trại rắn Đồng Tâm

Không chỉ mang giá trị bảo tồn, những cá thể trăn bạch tạng với màu sắc độc lạ còn trở thành điểm nhấn thu hút du khách khi tham quan trại rắn Đồng Tâm. Nhiều người tỏ ra thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng những trăn bạch tạng quý hiếm.

Chia sẻ cảm xúc khi tận mắt nhìn thấy trăn bạch tạng, anh Minh Thành (ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đây là lần đầu tiên anh được thấy loài trăn có màu sắc đặc biệt đến như vậy.

“Trăn bạch tạng nhìn rất đẹp, da sáng, hoa văn nổi rõ, khác hẳn những con trăn thường. Ban đầu cũng hơi sợ, nhưng khi được nhân viên trại hướng dẫn, tôi thấy chúng khá hiền, không hung dữ như tưởng tượng”, anh Thành nói.

Còn chị Bùi Ngọc Ngân (ngụ tỉnh Vĩnh Long) tỏ ra thích thú khi được tận mắt chứng kiến cá thể trăn bạch tạng quý hiếm. Theo chị, màu sắc độc lạ cùng kích thước lớn khiến loài trăn này trở nên rất ấn tượng.

“Nhìn ngoài đời mới thấy hết vẻ đẹp của trăn bạch tạng. Tôi thấy việc trại rắn Đồng Tâm nuôi dưỡng, bảo tồn những cá thể quý hiếm như vậy là rất ý nghĩa, vừa phục vụ nghiên cứu, vừa giúp du khách hiểu hơn về động vật hoang dã”, chị Ngân chia sẻ.

Con trăn đất khổng lồ tại trại rắn Đồng Tâm

Trăn đất thường sinh sống tại các nương rẫy ven rừng, trảng cỏ, rừng thứ sinh. Thức ăn của trăn đất khá đa dạng, gồm các loài động vật có xương sống từ kích thước trung bình đến nhỏ như chuột, chim, rắn và các loài thú nhỏ. Mỗi lứa trăn đất đẻ từ 15-25 trứng, trăn mẹ quấn thân ấp và canh trứng; sau khoảng 60 ngày, trứng nở thành con non

Trăn nưa hay còn gọi là trăn gấm, trăn mắc võng là loài động vật quý hiếm được nuôi thuần dưỡng và bảo tồn. Trăn nưa có phản xạ nhanh nhẹn hơn trăn đất