Sáng 16/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Quang Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, cho biết đoạn Quốc lộ 12 qua bản Chiềng Chăn bị sạt lở, đứt gãy nghiêm trọng, khiến giao thông giữa Điện Biên và Lai Châu tê liệt.

QL12 bị sạt lở, đứt gãy, mặt đường bị cuốn trôi. Ảnh: CACC

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ chiều 15/7, lượng nước đổ về khu vực này quá lớn, dẫn đến sạt lở tại Km76+300 QL12 (đoạn nối phường Mường Lay, Điện Biên với xã Lê Lợi, Lai Châu).

Lũ lớn đã cuốn trôi hàng chục mét mặt đường nhựa, tạo thành một hố sâu khoảng 10m. Tại hiện trường, chỉ còn lại dải hộ lan nằm lơ lửng giữa khoảng không.

Nước lớn cuốn trôi cống và mặt đường. Ảnh: CACC

Quốc lộ 12 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, hằng ngày có lượng phương tiện lưu thông lớn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tiến hành căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và cấm các phương tiện qua lại.

Hiện các đơn vị quản lý đường bộ đang tích cực triển khai phương án khắc phục sự cố và hướng dẫn phân luồng giao thông tạm thời cho người dân.

Hộ lan treo lơ lửng sau khi mặt đường bị cuốn trôi. Ảnh: CACC

Lũ lớn cuốn trôi hàng chục mét mặt đường nhựa, tạo thành một hố sâu khoảng 10m. Ảnh: CACC