Trưa ngày 20/11, lãnh đạo UBND xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng thông tin về sự cố nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi cầu treo dân sinh tại địa phương.

Sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày, may mắn thời điểm đó trên cầu không có người qua lại nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Cây cầu treo dân sinh bị lũ cuốn có tên Phú Thiện, dài hàng chục mét, bắc qua sông Đa Nhim. Hiện trường đã được các cơ quan chức năng phong tỏa để tiến hành xử lý sự cố.

Hình ảnh cầu treo dân sinh bị nước lũ cuốn phăng ở Lâm Đồng. Ảnh cắt từ clip.

Hiện nay, tình hình mưa lũ tại Lâm Đồng đang diễn biến phức tạp và nghiêm trọng khi nhiều hồ thủy điện trên địa bàn tăng cường xả điều tiết lũ. Dòng chảy lớn từ thượng nguồn kết hợp với lượng nước xả từ các hồ đập, đặc biệt trên hệ thống sông Đa Nhim, đã tạo áp lực lớn lên vùng hạ du gồm các xã Đức Trọng, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Nâm Nung, Quảng Phú và Nam Đà.

Bên cạnh lũ lụt, tình trạng sạt lở đất tại địa phương này cũng trở nên nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn và làm gián đoạn giao thông trên nhiều tuyến đường trọng yếu.

Đèo Mimosa trên Quốc lộ 20 đã bị đứt gãy, sụt lún mặt đường sâu hàng chục mét, buộc tỉnh phải công bố tình huống khẩn cấp. Đèo Prenn xuất hiện sạt lở taluy âm nghiêm trọng, trong khi đèo Khánh Lê (QL27C) và đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha) đều phải đóng cửa do sạt lở liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Những sự cố này khiến việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa giữa Đà Lạt và các tỉnh lân cận gần như bị đình trệ hoàn toàn. Trước tình hình cấp bách, lực lượng chức năng đã triển khai phân luồng giao thông qua các tuyến đường vòng và tổ chức di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhất.