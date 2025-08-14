XEM CLIP:



Ghi nhận của PV VietNamNet, tại bờ biển khu vực nhà thờ đổ - nơi vừa xảy ra sự việc nhóm 5 du khách suýt bị đuối nước do sóng lớn cuốn ra xa, nhưng may mắn được cứu sống kịp thời - vẫn có nhiều người vô tư xuống tắm, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Theo người dân địa phương, vào ngày thường, khu vực này có hàng trăm người xuống tắm biển, đến cuối tuần, lượng người đổ về bãi tắm này còn đông gấp nhiều lần.

Đáng lưu ý, đây là bãi tắm tự phát, không có lực lượng cứu hộ thường trực và từng xảy ra nhiều vụ đuối nước. Khu vực này có biển cảnh báo “cấm tắm”, song nhiều người vẫn phớt lờ, vô tư bơi lội, đùa nghịch.

Nhiều gia đình để trẻ nhỏ tự do vui đùa ngay mép nước.

Một số người bơi ra xa hàng chục mét, bất chấp sóng lớn.

Chị P.M.T. (30 tuổi, trú tại phường Nam Định) chia sẻ: “Gia đình tôi đến đây vui chơi, thấy bãi biển đông người tắm nên cũng xuống nước cùng. Nhưng khi nghe người dân kể rằng tại đây vừa xảy ra vụ 5 người bị sóng cuốn ra xa, tôi giật mình và cảm thấy lo lắng”.

Là người dân địa phương, bà M.T.M. đã bán quán nước tại bãi biển gần khu vực nhà thờ đổ nhiều năm. Bà bày tỏ: “Bãi biển này thường xuyên có sóng lớn cuộn mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên mong cơ quan chức năng tăng cường cảnh báo, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và du khách”.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết, bãi tắm ở khu vực nhà thờ đổ là bãi tắm tự phát, không phải bãi tắm du lịch. Địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra lại hệ thống biển báo, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đề nghị công an xã phối hợp lực lượng biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở và nghiên cứu phương án lắp đặt rào chắn cùng phao cảnh báo phù hợp nhằm đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến thông tin thêm, xã đang tham mưu, đề xuất với Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình kêu gọi và thu hút đầu tư vào khu vực này để quản lý hiệu quả và phát triển du lịch trong tương lai.