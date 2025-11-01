Lễ hội chùa Keo Hành Thiện mùa thu năm nay được tổ chức từ ngày 30/10 - 4/11 (tức ngày 10 - 15/9 âm lịch).

Trong ngày chính hội 1/11, hàng ngàn người dân và du khách thập phương đổ về di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo Hành Thiện trẩy hội, hòa mình trong không gian văn hóa - tín ngưỡng - tâm linh đặc sắc.

Dòng người nối nhau nâng lễ vật tiến về chùa.

Người lớn, trẻ nhỏ đứng lễ trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính với Đức Phật và Đức Thánh tổ Dương Không Lộ - người có công dựng chùa.

Giữa không gian linh thiêng của lễ hội, điều khiến du khách đặc biệt ấn tượng là hình ảnh người dân xếp hàng luồn qua gầm thuyền rồng của Đức Thánh tổ để cầu phúc, cầu may. Bà Vũ Thị Ngắn (67 tuổi, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng về tham dự Lễ hội chùa Keo Hành Thiện và chui qua thuyền rồng của Đức Thánh tổ để cầu bình an cho cả gia đình”.

Việc luồn qua thuyền rồng của Đức Thánh tổ thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự che chở và ban phúc của bậc tiền nhân.

Ai nấy đều háo hức, kiên nhẫn chờ đến lượt để luồn qua gầm thuyền rồng với niềm tin rằng hành động ấy sẽ mang lại may mắn, sức khỏe và bình an cho bản thân và gia đình.

Ngay cả những du khách lần đầu đến lễ hội cũng hào hứng tham gia.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều nghi lễ cổ đến nay vẫn được bảo tồn như: Trình Phật, Thánh, Phụng nghinh, phục miều (triều y), dựng phan (phướn), Thánh đản và khoa giáo rối, lễ tạ.

Không chỉ có phần lễ linh thiêng, phần hội của Lễ hội chùa Keo Hành Thiện cũng rộn ràng với nhiều trò chơi dân gian truyền thống như leo cầu ngô, thi bắt vịt, cờ người, rước đèn kéo quân… Đặc biệt, hội bơi trải đứng là điểm nhấn độc đáo, vừa thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết của trai làng, vừa gợi nhớ về thời niên thiếu gắn bó với nghề chài lưới của Đức Thánh tổ Dương Không Lộ. Năm 2019, Lễ hội chùa Keo Hành Thiện đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.