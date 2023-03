Khu đô thị Nam An Khánh - Sudico thuộc 2 xã An Khánh và An Thượng (huyện Hoài Đức), nằm ngay bên nút giao đại lộ Thăng Long - Lê Trọng Tấn. Dự án được khởi công từ năm 2008 với tổng diện tích xây dựng gần 190ha, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 4 phân khu chính là khu hỗn hợp, khu hồ lớn, khu hồ nhỏ, khu mở rộng. Các sản phẩm tại đây có đủ các hạng mục như biệt thự đơn lập, song lập, liền kề, nhà vườn, shophouse, chung cư các loại, diện tích từ 133 - 884m2...

Sau 15 năm, diện mạo toàn dự án vẫn còn dang dở, chưa đồng bộ về hạ tầng. Một vài phân khu đã xây dựng xong hoặc hoàn thiện đồng bộ phần sơn phía ngoài, tuy nhiên vẫn vắng bóng người.

Con đường chính dẫn vào các khu biệt thự rất vắng vẻ, dù để được ở một nơi như thế này là mơ ước của nhiều người.

Cạnh những ngôi nhà triệu đô đắt đỏ là cỏ dại mọc cao quá đầu người.

Cảnh tượng lạnh lẽo bao trùm sân vườn, khuôn viên, hạ tầng đường xá...

Năm 2014, chủ đầu tư Sudico đã hợp tác với Techcom Development (thuộc Techcombank) và trong năm 2015, tiếp tục ký phụ lục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Techcom Development với giá trị chuyển nhượng tăng thêm gần 900 tỷ đồng (tổng giá trị hợp đồng là 2.100 tỷ đồng). Sudico cũng đã chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất HH2D với giá trị hợp đồng là 263 tỷ đồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho MB với giá trị hợp đồng 203 tỷ đồng.

Nhiều dãy nhà tại đây đã làm xong phần thô từ nhiều năm trước nhưng không thể hoàn thiện hẳn và chưa có người vào ở.

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản "sốt nóng" ở nhiều khu vực, trong đó có vùng phía Tây Hà Nội. Các loại hình bất động sản liền kề, biệt thự khu vực này liên tiếp xác lập mức giá cao. Trên một vài website, giá biệt thự tại Nam An Khánh được giao bán ở mức giá 23-30 tỷ đồng, tùy vị trí và diện tích.

Đắt đỏ nhất tại đây là khu vực cạnh trục đường chính hoặc các căn có view ra hồ, giá vẫn được đẩy lên cao dù bị bỏ hoang nhiều năm.

Một tay môi giới tại khu vực cho biết, các căn biệt thự phần lớn đã có chủ sở hữu, những giao dịch trên sàn chỉ là thứ cấp.

Thực trạng cho thấy hạ tầng khu vực này chưa được hoàn thiện về hạ tầng, dịch vụ tiện ích xung quanh kém, đặc biệt là vấn đề an ninh. Những yếu tố đó khiến nhiều nhà đầu tư ái ngại "xuống tiền".