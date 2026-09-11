Tại cuộc gặp, ông L.D.H (ở Thanh Hà, Hải Phòng) cho biết bản thân điều trị tại Bệnh viện E hơn 10 ngày sau khi được chuyển từ Bệnh viện Phổi Trung ương sang.

Theo ông H, từ khi nhập viện, các bác sĩ và nhân viên Khoa Xạ trị hướng dẫn khá chi tiết, từ làm mô phỏng, lấy máu đến quy trình xạ trị. Ông cho biết bệnh nhân được sắp xếp theo thứ tự và những người được Bệnh viện Phổi Trung ương chuyển sang được ưu tiên theo kế hoạch điều trị.

“Nhìn chung, từ bác sĩ trưởng khoa đến y tá, nhân viên chưa có điều gì gây phiền hà đối với chúng tôi”, ông H. nói.

Hình ảnh họp Hội đồng người bệnh ung thư tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E. Ảnh: P.Thúy.

"Bản thân tôi chưa gặp trường hợp nhân viên y tế gợi ý đưa tiền. Có khi người bệnh thấy xếp hàng đông, muốn mình hơn mọi người một chút nên kẹp tờ 50.000 đồng vào”, ông H. nói.

Một bệnh nhân khác là ông T.V.T. (quê Hà Tĩnh) đang điều trị tại đây chia sẻ, ông từng điều trị ung thư từ năm 2021.

Khi chuyển sang Bệnh viện E, ông T. cho biết bản thân cũng chủ động đưa tiền cho nhân viên trong quá trình làm mô phỏng. “Tôi nghe nói phải kẹp tiền nên khi đến đây cũng đưa 500.000 đồng nhưng nhân viên không lấy”, ông kể.

Theo ông T, trong quá trình làm mô phỏng và chụp CT, ông tiếp tục đưa tiền chỉ 100.000 nhưng nhân viên đều từ chối.

Đến thời điểm tham gia cuộc gặp, ông cho biết đã thực hiện 21 buổi xạ trị tại Bệnh viện E nhưng chưa đưa tiền cho bác sĩ hay nhân viên y tế.

Ông V.H.H chia sẻ thẻ xạ trị của mình. Ảnh: P.Thúy.

Còn ông V.H.H (70 tuổi, Hà Nội), bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến, đã thực hiện 37 mũi xạ trị tại Bệnh viện E. Ông cho biết trong quá trình điều trị, có những lần được sắp xếp vào xạ trị trước nhưng chưa bao giờ kẹp tiền. Theo ông, trong ung thư tiền liệt tuyến, trước xạ trị, bệnh nhân phải uống nước và chờ bàng quang đủ căng mới có thể thực hiện. Vì vậy, thứ tự vào xạ trị không thể sắp xếp đơn thuần theo thời gian đến.

Chia sẻ với những bệnh nhân tại đây, Tiến sĩ Phan Thảo Nguyên, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện E cho biết, bệnh viện đã yêu cầu xác minh, đồng thời mời Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội phối hợp làm rõ.

Nội dung cần được xác minh gồm việc có hay không chuyện nhân viên nhận tiền, số tiền được đưa trong hoàn cảnh nào, có việc gợi ý hoặc yêu cầu người bệnh đưa tiền hay không; đồng thời làm rõ liệu người không đưa tiền có bị chậm điều trị, còn người đưa tiền có được ưu tiên hay không.

Tiến sĩ Nguyên khẳng định nếu xác định nhân viên có sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

Tại cuộc gặp, đại diện bệnh viện cũng khẳng định không cổ xúy việc nhân viên nhận tiền của người bệnh, đồng thời cho rằng việc xác minh cần được thực hiện khách quan, bởi không thể lấy một trường hợp để quy kết cho toàn bộ tập thể.

“Nhân viên làm sai phải chịu hình phạt. Rất rõ ràng”, đại diện bệnh viện nói.

Theo kế hoạch, Bệnh viện E phải hoàn tất báo cáo gửi Bộ Y tế trước ngày 15/9. Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để bệnh viện xem xét, xử lý trách nhiệm những cá nhân liên quan nếu có vi phạm.

Bệnh viện E nói gì về thông tin người bệnh ung thư kẹp tiền để được xạ trị? Lãnh đạo Bệnh viện E cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Xạ trị sau bài viết phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong quá trình điều trị người bệnh.