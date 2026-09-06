Theo Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang, ngày 6/9, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tiến độ dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.796 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh, được xây dựng trên diện tích khoảng 13,8ha. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Tuyên Quang trong lĩnh vực y tế.

Ông Phan Huy Ngọc yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh đánh giá một số hạng mục thuộc các gói thầu 13, 14 và 15 đang chậm so với kế hoạch.

Theo báo cáo, quá trình thi công gặp khó khăn về nhân lực, vật tư, thiết bị và nguồn kinh phí để nhập vật liệu. Một số nhà thầu chưa huy động đủ nguồn lực theo phương án và tiến độ đã cam kết.

Tại các gói thầu 14 và 15, lãnh đạo tỉnh cho rằng đơn vị thi công chưa thực sự quyết liệt, máy móc và nhân lực trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phê bình chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong tổ chức, điều hành thi công, để một số hạng mục chậm tiến độ.

Ông Phan Huy Ngọc yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu rà soát toàn bộ tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục; đồng thời bổ sung nhân lực, máy móc, vật tư để tổ chức thi công đồng thời nhiều phần việc.

Đại diện đơn vị thi công báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh xác minh tình hình tài chính của các nhà thầu tham gia dự án.

Nội dung xác minh gồm tình trạng nợ xấu, nợ lương công nhân, nợ thuế và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục thực hiện các gói thầu.

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh được giao rà soát năng lực các doanh nghiệp tham gia dự án. Với những nhà thầu yếu kém, không bảo đảm năng lực hoặc tiếp tục chậm tiến độ, tỉnh yêu cầu nghiên cứu biện pháp xử lý phù hợp.

Tỉnh cũng yêu cầu xem xét hạn chế hoặc không cho các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu tiếp tục tham gia những gói thầu mới trên địa bàn. Với nhà thầu không có khả năng khắc phục chậm tiến độ, chủ đầu tư phải nghiên cứu phương án thay thế theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các bên tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, không để tình trạng chậm thi công kéo dài.