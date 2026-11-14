Nhiều thói quen hằng ngày như ăn mặn, uống nhiều nước ngọt có gas, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá âm thầm rút canxi và gây ra loãng xương.

Xin chuyên gia giải thích những thói quen nào thực sự ảnh hưởng đến mật độ xương và cần thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt ra sao để cung cấp canxi cho cơ thể, phòng ngừa loãng xương từ sớm? (Thu Hà - Hà Nội).

Các bác sĩ Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) tư vấn:

Bộ xương được ví như "bộ khung thép" nâng đỡ toàn bộ cơ thể và bảo vệ các cơ quan quan trọng. Khi mật độ hoặc chất lượng xương suy giảm, bệnh lý loãng xương sẽ âm thầm xuất hiện, khiến xương giòn xốp và rất dễ gãy dù chỉ va chạm nhẹ. Bên cạnh lối sống năng động, một chế độ dinh dưỡng cân đối và khoa học chính là chìa khóa then chốt giúp bạn xây dựng, bảo vệ và duy trì hệ xương vững chắc suốt đời.

Bên cạnh tuổi tác và chế độ dinh dưỡng thiếu hụt, nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày như ăn quá mặn, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá và lười vận động có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa xương, làm tăng nguy cơ mất xương, loãng xương và gãy xương.

1. Ăn quá mặn

Chế độ ăn nhiều muối có thể làm tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu. Nếu tình trạng này kéo dài, đặc biệt khi chế độ ăn không cung cấp đủ canxi, sức khỏe xương có thể bị ảnh hưởng.

Vì vậy, mọi người cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối chua, dưa cà muối và các món ăn nhiều nước mắm, muối.

Thói quen ăn mặn ảnh hưởng tới xương. Ảnh: Freepik.

2. Lạm dụng nước ngọt có gas và caffeine

Thường xuyên uống nước ngọt có gas, đặc biệt các loại chứa nhiều đường, không có lợi cho sức khỏe chuyển hóa. Một số loại nước ngọt chứa axit phosphoric, trong khi việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể làm tăng nhẹ lượng canxi đào thải qua nước tiểu.

Do đó, bạn không nên dùng nước ngọt có gas thay nước lọc hoặc lạm dụng cà phê, trà đặc; cần duy trì chế độ ăn đủ canxi và các vi chất cần thiết cho xương.

3. Thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc lá

Rượu bia và thuốc lá có thể tác động tiêu cực đến quá trình tạo xương, làm suy giảm hoạt động của tế bào tạo xương và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu, chuyển hóa các dưỡng chất cần thiết.

Người thường xuyên hút thuốc, uống nhiều rượu bia có nguy cơ suy giảm mật độ xương, tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Vì vậy, bạn cần hạn chế rượu bia và tránh xa thuốc lá.

4. Ngồi nhiều, lười vận động

Xương cần được kích thích thông qua các hoạt động chịu trọng lực để duy trì mật độ và độ chắc khỏe. Thường xuyên ngồi lâu, ít vận động sẽ khiến cơ bắp suy yếu, xương cũng thiếu sự kích thích cần thiết để duy trì khối lượng.

Mọi người nên dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động như đi bộ nhanh, leo cầu thang, khiêu vũ hoặc tập dưỡng sinh phù hợp với thể trạng.

Để bảo vệ hệ xương, chúng ta cần duy trì chế độ ăn đủ canxi, vitamin D, protein và các vi chất cần thiết; kết hợp vận động thường xuyên.

Bạn không nên tự ý bổ sung canxi liều cao kéo dài khi chưa có chỉ định. Canxi chiếm đến 99% trong cấu trúc xương và răng. Người trưởng thành cần khoảng 1.000 - 1.200 mg canxi mỗi ngày.

Phụ nữ sau mãn kinh, người cao tuổi, người có tiền sử gãy xương sau chấn thương nhẹ nên chủ động kiểm tra mật độ xương để phát hiện và điều trị loãng xương kịp thời.

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