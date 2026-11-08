Mẹo lăn trái bình bát nướng lên cổ để làm tan u tuyến giáp đang lan truyền trên mạng xã hội. Bác sĩ cảnh báo cách làm này chưa được chứng minh hiệu quả, thậm chí có thể gây bỏng da và khiến người bệnh chậm trễ thăm khám.

Tôi có nhân bướu tuyến giáp nhưng lành tính. Gần đây, tôi thấy nhiều người chia sẻ trên mạng về việc lấy quả bình bát nướng nóng lên rồi lăn sẽ tan u. Xin bác sĩ tư vấn phương pháp này có hiệu quả không? Xin cảm ơn! (Ngọc Tuyền - TPHCM)

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Tỉnh, Bệnh viện Quân y 175 tư vấn:

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền mẹo lăn trái bình bát nướng lên vùng cổ với lời quảng cáo có thể làm tan khối u tuyến giáp mà không cần thăm khám hay điều trị y tế.

Hiện chưa có bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy chứng minh phương pháp này có thể làm nhỏ hoặc làm tan nhân tuyến giáp. Ngược lại, trái cây còn nóng tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây bỏng, trong khi tổn thương bên trong tuyến giáp vẫn có thể tiếp tục tiến triển.

Lăn quả bình bát nướng nóng không làm tan u. Ảnh chụp màn hình.

Nhân tuyến giáp có thể là nang chứa dịch, nhân đặc hoặc dạng hỗn hợp. Việc theo dõi hay điều trị cần căn cứ vào kết quả siêu âm, kích thước, đặc điểm nghi ngờ ung thư, triệu chứng và đánh giá của bác sĩ.

Chưa có cơ sở khoa học cho thấy việc lăn trái bình bát nướng bên ngoài cổ có thể tác động đến cấu trúc nhân tuyến giáp hoặc làm khối u biến mất. Vì vậy, người bệnh không nên tự áp dụng mẹo này thay cho việc thăm khám và điều trị.

Với nang tuyến giáp bị xuất huyết, máu chảy vào bên trong nang có thể khiến khối vùng cổ tăng kích thước nhanh, đôi khi kèm đau hoặc căng tức.

Trong tình huống này, việc lăn, đè ép hoặc chườm nóng bên ngoài cổ không thể xử lý tình trạng xuất huyết bên trong nang. Ngược lại, tác động nhiệt từ trái bình bát nướng có thể gây bỏng da, làm tổn thương thêm vùng cổ.

Bạn cần lưu ý, nhận thấy khối u tăng kích thước nhanh, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp, thay vì tiếp tục áp dụng các mẹo truyền miệng.

Khi phát hiện khối bất thường ở vùng cổ hoặc thấy khối u tuyến giáp tăng kích thước, người bệnh nên đi khám để được đánh giá. Mọi người không nên tin vào những mẹo chưa được kiểm chứng, tránh gây tổn thương da và bỏ lỡ thời điểm phát hiện, xử trí bệnh phù hợp.

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