Ngày 27/10, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị có bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng; ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Cao Bằng; đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng…

Bà Nông Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Quý

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Vũ Hồng Quang cho biết: Quá trình triển khai chương trình gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực để thực hiện. Nhưng ngay từ những năm đầu, Đảng bộ tỉnh đã xác định xóa nhà tạm là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, bằng mọi cách phải hoàn thành.

“Sau hơn 4 năm triển khai, với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp cơ sở. Đặc biệt là sự hưởng ứng chung tay, đồng hành của các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm. Chương trình đã đạt được kết quả nổi bật, toàn diện và hết sức đáng tự hào; không chỉ là hoạt động hỗ trợ nhà ở, mà là cuộc vận động lớn về nhận thức tinh thần xã hội”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho hay.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang, Trưởng ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Xuân Quý

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang, trong công cuộc thực hiện chương trình, tỉnh Cao Bằng đã tạo dấu ấn với nhiều cách làm sáng tạo. Một số xã trên địa bàn tỉnh, chính quyền địa phương đã tổ chức làm việc trực tiếp với các công ty xây dựng, hợp tác xã cơ khí và tổ xây dựng tại địa phương đảm bảo thi công hiệu quả, giá rẻ. Đặc biệt tại một số xã, Ban chỉ đạo trực tiếp tiến hành tham gia hỗ trợ, chuẩn bị động thổ, khởi công đồng loạt các nhà trong cùng một xóm.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nông Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo - khẳng định: Cao Bằng đã hoàn thành xóa nhà tạm trên địa bàn toàn tỉnh đúng tiến độ chung của cả nước. Thành quả này một lần nữa khẳng định tinh thần đại đoàn kết, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tạo nên sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đồng thời, thấy được vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

“Việc hoàn thành xóa nhà tạm là chúng ta đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng điều cốt lõi vẫn là nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Xóa nhà tạm chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là phải giúp người dân thực sự vươn lên trong cuộc sống”, bà Hà nhấn mạnh.

Theo rà soát cuối năm 2020, toàn tỉnh Cao Bằng có 48.479 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm tỷ lệ 37,31% số hộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 6.602 hộ nghèo, hộ chính sách đang ở trong những căn nhà tạm, nhà dột nát - đây là “lõi nghèo” cần được quan tâm đặc biệt để “an cư lạc nghiệp”.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 ngày 15/7/2021 về lãnh đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

21 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Xuân Quý

Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 19.067/20.013 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách; trong đó, xây mới 13.719 hộ, sửa chữa 5.322 hộ; nhà lắp ghép 26 hộ, đạt 95,3% kế hoạch, đạt 100% so với nhu cầu người dân. Như vậy, đến hết ngày 29/8/2025, tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.