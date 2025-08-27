Một số cách làm hay, sáng tạo vừa được ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Trưởng Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh chia sẻ tại hội nghị tổng kết chương trình, phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Ông Trường khẳng định, chương trình, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Thủ tướng phát động là chương trình an sinh xã hội quy mô lớn chưa từng có từ trước tới nay, là một công trình đặc biệt rất hợp lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, khơi dậy được sức dân, là điểm tựa của tình đồng bào, sự đoàn kết trong nhân dân.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông cho biết, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai và Yên Bái trước khi hợp nhất thành tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ xây sửa gần 25.000 căn nhà cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thiệt hại do bão lũ.

“Đặc biệt, tháng 9/2024, bão Yagi gây thiệt hại lớn, chúng tôi thực hiện mục tiêu kép: vừa phải chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, vừa phải ổn định đời sống nhân dân vùng bão lũ. Tính riêng từ tháng 9/2024 đến 15/6/2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ gần 13.000 căn nhà (100% mục tiêu đề ra), trong đó gần 80% làm mới, hoàn thành trước 2 tháng so với nhiệm vụ Thủ tướng giao các địa phương”, ông Trường thông tin.

Những cách làm hay

Một số bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đúc rút, chia sẻ.

Thứ nhất, thống kê số liệu là công việc rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy giao lực lượng công an làm là hoàn toàn chính xác. Công an Lào Cai, Yên Bái đã triển khai đến tận cơ sở, cập nhật số liệu cả tình trạng nhà và đất của người dân. Tại Mường Khương - huyện vùng cao biên giới 30a, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng công an đã thống kê trên 4.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó trên 90% phải làm mới.

Thứ hai, phải có sự đồng bộ trong công tác chỉ đạo. Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương phải cử bí thư các cấp làm trưởng ban chỉ đạo, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Thứ ba, nguồn lực kinh tế từ ngân sách nhà nước, huy động xã hội hóa từ người dân, doanh nghiệp rất quan trọng, nhưng nguồn lực có tính chất quyết định đến tiến độ của chương trình chính là phát huy truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, khi có khó khăn, phải nghiên cứu thực tiễn và ban hành hệ thống chính sách phù hợp thực tiễn.

“Khó khăn về đất ở là câu chuyện được Thủ tướng nhiều lần đề cập, chúng tôi đã tìm mọi cách để khắc phục. HĐND đã ban hành chính sách hỗ trợ tiền đo đạc bản đồ địa chính cho các hộ dân; cấp sổ đỏ cho dân với định hướng làm nhà đến đâu thì cấp bìa đỏ đến đấy. Bộ Xây dựng về kiểm tra đã đánh giá cao cách làm này”, ông Trường dẫn chứng.

Bên cạnh đó, dù còn nhiều khó khăn, tỉnh Lào Cai đã bố trí 160 tỷ đồng sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay làm nhà (mức tối đa 50 triệu đồng/hộ, không tính lãi, thời hạn tối đa 5 năm) nhằm hỗ trợ thêm nguồn lực cho các hộ triển khai làm nhà. Đến nay đã giải ngân xong 160 tỷ đồng.

Thứ năm, huy động lực lượng công an, quân đội vào cuộc cùng chính quyền cơ sở.

“Từng mái nhà không chỉ thể hiện sự hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tấm lòng của lực lượng công an, quân đội, giúp dân nơi biên giới, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở vùng cao. Các chiến sĩ đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho hay.

Thứ sáu, phải tạo phong trào thi đua. Từ phong trào thi đua sẽ có rất nhiều cách làm hay, ví dụ như tổ chức khởi công đồng loạt, tạo các tổ đổi công, chính quyền cho hộ dân ghi nợ vật liệu...

Sự sáng tạo trong cách thức huy động nguồn lực xóa nhà tạm của tỉnh Lào Cai đã giúp hàng chục nghìn hộ gia đình có nhà ở ổn định, an toàn, kiên cố, có khả năng chống chịu với thiên tai, hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”.

“Mỗi mái nhà được dựng lên là một hành trình vượt khó, là một tương lai mở ra cho khát vọng vươn lên, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững", ông Trường chia sẻ.