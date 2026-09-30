Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến đưa toàn tuyến vào khai thác từ 0h ngày 1/10.

Tuyến cao tốc dài gần 58km có tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, đi qua địa bàn các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai, được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Đến nay, hai công trình cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh cùng các hạng mục còn lại của đoạn giữa tuyến đã hoàn thành, nối thông toàn bộ tuyến cao tốc. Ảnh: VEC.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được khai thác tốc độ tối đa chủ yếu là 90km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h. Riêng đoạn từ Km16+600 đến Km21+850, tốc độ tối đa được quy định ở mức 80km/h. Các đường nhánh có tốc độ tối đa 50km/h; một số vị trí nút giao, đường kết nối có tốc độ tối đa 40km/h.

Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp. Ảnh: VEC

Các phương tiện được phép lưu thông gồm ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định.

Toàn tuyến có nhiều nút giao kết nối các tuyến đường và khu vực kinh tế quan trọng. Phía Tây, nút Mỹ Yên kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương; nút Quốc lộ 1 kết nối Bình Chánh, Long An và đường Nguyễn Văn Linh; nút Nguyễn Văn Tạo kết nối khu Nam TPHCM, Cảng Hiệp Phước - Long Hậu.

Phía Đông, nút Phước An kết nối Nhơn Trạch, Cảng Phước An; nút Quốc lộ 51 kết nối Đồng Nai và hướng Bà Rịa - Vũng Tàu. Nút Tân Hiệp kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hướng tới sân bay Long Thành nhưng chỉ khai thác khi tuyến đường kết nối được cấp phép.

Tốc độ xe chạy tối đa chủ yếu là 90km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h. Riêng đoạn từ Km16+600 đến Km21+850, tốc độ tối đa được quy định ở mức 80km/h. Ảnh: VEC

VEC dự kiến thu phí toàn tuyến theo hình thức thu phí kín, tính theo quãng đường thực tế, với đơn giá 2.000 đồng/PCU/km. Mức phí cụ thể tùy nhóm phương tiện và chiều dài hành trình.

Biểu giá chia phương tiện thành 5 nhóm, từ xe dưới 12 chỗ, tải dưới 2 tấn đến xe tải từ 18 tấn và container từ 40 feet trở lên. Mức giá công bố đã gồm 8% VAT; khi chính sách giảm thuế kết thúc, mức phí sẽ tính theo 10% VAT.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được kỳ vọng hình thành trục giao thông Đông - Tây, kết nối miền Tây với TPHCM và Đông Nam Bộ, đồng thời tạo hướng đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu mà không phải qua trung tâm TPHCM.